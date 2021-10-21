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Son dakika dünya: Bakan Akar, İngiltere Savunma Bakanı Wallece ile görüştü

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya
Son dakika dünya: Bakan Akar, İngiltere Savunma Bakanı Wallece ile görüştü

Son dakika habere göre MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile görüştü.

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile görüştü.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği NATO Karargahı'nda, İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ve bölgesel savunma, güvenlik ile savunma sanayinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.


Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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