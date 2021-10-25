Son Dakika! Büyükelçi kriziyle ilgili ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama: Türkiye ile iş birliği arayışındayız
Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Dünya
Son dakika: Osman Kavala için serbest bırakılması çağrısı yapan 10 ülkenin büyükelçiyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "İstenmeyen isim" talimatından sonra ABD Büyükelçiliği geri adım attı. Kısa süre sonra ise ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Açıklamada, "ABD olarak Türkiye ile ortak önceliklerde işbirliği arayışındayız. Herhangi bir anlaşmazlığı gidermek için diyalog kurmaya devam edeceğiz" denildi.
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