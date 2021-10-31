Son Dakika! Beyaz Saray'dan Erdoğan-Biden zirvesine ilişkin açıklama: Yapıcı ilişkileri sürdürmek istiyoruz - Haberler
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Son Dakika! Beyaz Saray'dan Erdoğan-Biden zirvesine ilişkin açıklama: Yapıcı ilişkileri sürdürmek istiyoruz

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Dünya

Son dakika! Beyaz Saray'dan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasındaki kritik zirveye ilişkin açıklama geldi. 20 dakika planlanmasına rağmen 1 saat 10 dakika süren görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Yapıcı ilişkileri sürdürmek istiyoruz. Türkiye önemli bir savunma ortağı ve NATO müttefiği" ifadeleri yer aldı.

G-20 Liderler Zirvesi için Roma'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasındaki kritik zirve sona erdi. 20 dakika olarak planlanan ancak 1 saat 10 dakika süren zirvenin gayet olumlu bir havada geçtiği bildirildi.

Türkiye'nin savunma alanındaki adımları, ekonomik ilişkiler ve F-35 konusunun da gündeme geldiği toplantıyla ilgili detayların Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından akşam saatlerinde paylaşılacağı ifade edildi. Öte yandan dünyanın gözü çevirdiği zirveyle ilgili Beyaz Saray'dan da bir açıklama yapıldı.

Türkiye'nin önemli bir savunma ortağı ve NATO müttefiği olduğuna vurgu yapılan açıklamada, "Biden, yapıcı ilişkileri sürdürme, işbirliği alanlarını genişletme ve fikir ayrılıklarını etkin bir şekilde yönetme arzusunun altını çizdi'' denildi.

Açıklamanın devamında ''Biden, Türkiye'nin Afganistan'daki NATO misyonuna yaklaşık yirmi yıldır yaptığı katkılardan dolayı takdirini dile getirdi. Liderler, Suriye'deki siyasi süreci, Afganlara insani yardımın ulaştırılmasını, Libya'daki seçimleri, Doğu Akdeniz'deki durumu ve Güney Kafkasya'daki diplomatik çabaları ele aldı" ifadelerine yer verildi.

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Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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