Dünya şokta! İki savaş uçağı kalkıştan 36 dakika sonra havada çarpışarak okyanusa düştü
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Dünya şokta! İki savaş uçağı kalkıştan 36 dakika sonra havada çarpışarak okyanusa düştü

22.03.2021 15:38 | Son Güncelleme: 22.03.2021 16:27

Tayvan'da iki savaş uçağı kalkıştan 36 dakika sonra havada çarpışarak okyanusa düştü. Uçak pilotlarının kendilerini fırlatmayı başardığı kaza sonrası bölgeye çok sayıda askeri helikopter ve devriye botu gönderildi.

Taiwan News'in haberine göre, Tayvan Hava Kuvvetlerine ait iki F-5E savaş uçağı, Pingtung ilçesi yakınlarında havada çarpışarak okyanusa düştü.

PİLOTLAR KENDİLERİNİ FIRLATMAYI BAŞARDI

Eğitim için Taitung'un Zhi-Hang Hava Üssü'nden dört F-5E uçağının havalandığı, ikisinin havada çarpıştığı, uçakların pilotlarının kendilerini fırlatmayı başardığı belirtildi.

Dünya şokta! İki savaş uçağı havada çarpışarak okyanusa düştü

İTFAİYE EKİPLERİ SAHİLDE ARAMA YAPACAK

Ulusal Savunma Bakanlığı (MND), kazanın meydana geldiği bölgeye askeri helikopterler ve devriye botları gönderildiğini açıkladı.

Taitung ve Pingtung'dan itfaiye ekiplerinin de sahilde arama yapmak için bölgede konuşlandırıldığı belirtildi.

Dünya şokta! İki savaş uçağı kalkıştan 36 dakika sonra havada çarpışarak okyanusa düştü

ENKAZ KİLOMETRELERCE ALANA YAYILDI

Yerel medyaya yansıyan ilk görüntülerde uçakların enkazının kilometrelerce alana yayıldığı göze çarpıyor.

Dünya şokta! İki savaş uçağı kalkıştan 36 dakika sonra havada çarpışarak okyanusa düştü

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları (1)
FREN MAYKIL FREN: frene bassana koçum sen de yani
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500
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