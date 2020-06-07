Dünya şampiyonu cimnastikçi İbrahim Çolak'ın antrenman hasreti bitti
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Dünya şampiyonu cimnastikçi İbrahim Çolak'ın antrenman hasreti bitti

Cimnastik büyükler kategorisinde dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk ve tek Türk sporcu olan İbrahim Çolak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle spora verdiği uzun ara sonrası antrenmanlara dönmenin mutluluğunu yaşıyor.

07.06.2020 13:25 | Son Güncelleme: 07.06.2020 13:31

Cimnastik büyükler kategorisinde dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk ve tek Türk sporcu olan İbrahim Çolak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle spora verdiği uzun ara sonrası antrenmanlara dönmenin mutluluğunu yaşıyor.

Kovid-19 nedeniyle spor salonlarının kapatılmasıyla antrenmanlarını evde yapmak zorunda kalan Çolak, cimnastik aletlerinden uzak şekilde, antrenörleri eşliğinde on-line çalıştı.

Sağ omzundan geçirdiği sakatlıktan dolayı 3 ay önce ameliyat edilen dünya şampiyonu cimnastikçi, olimpiyat sporcularına verilen özel izinle yeniden cimnastik salonuna dönüp, aletlerle çalışmaya başladı.

Çolak: "Sakatlandığımda çok üzülmüştüm"

İbrahim Çolak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, büyükler kategorisinde dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk cimnastikçi olmanın mutluluğunu hala yaşadığını söyledi.

Rüya gibi bir şampiyona geçirdiğini anımsatan Çolak, "Hayatım boyunca unutmayacağım bir yarışma oldu. Tarihi bir yarışmaydı. İlk defa altın madalya aldık. Birçok kişi çıtayı çok yukarı çıkardığımızı söylüyor. Bu beklenen bir şeydi. Biz bunun 2-3 yıl öncesinden sinyallerini vermeye başlamıştık. Ülkeme böyle bir başarı kazandırdığım için çok mutluyum. İstiklal Marşı'mızı okutmanın verdiği gurur da çok başka. Şu an bile tüylerim diken diken oluyor." diye konuştu.

Dünya Şampiyonası'nda olimpiyatlar için kota aldığını ancak omzundan bir sakatlık geçirdiğini anlatan Çolak, şunları söyledi:

"Sakatlandığımda çok üzülmüştüm. Çünkü bu yıl olimpiyat oyunları, Avrupa Şampiyonası vardı. Üç ay önce omzumdan bir ameliyat geçirmiş ve olimpiyatlara kadar olan bütün yarışmaları iptal etmek zorunda kalmıştım. 'Olimpiyatlara katılabilecek miyim?' diye düşünmeye başlamıştım. Ameliyatım çok güzel geçti ve doktorumun konuşması beni motive etti. Bir antrenman programı hazırlamıştık ve olimpiyatlara kadarki 5 aylık süreçte çalışacaktım. Pandemi sürecinden dolayı birçok yarışma iptal oldu. En son olimpiyatların da ertelenmesi bana bir 'oh' çektirdi. Şu anda sağlam adımlarla eski sağlığıma kavuşabileceğim. Hedefim, Dünya Şampiyonası'ndan daha iyi bir performans sergilemek. Bir yıldan biraz daha uzun süre var ve bunları yapabilmem için yeterli zaman olduğunu düşünüyorum. Sakatlanmamış olsaydım, olimpiyatların ertelenmesi beni üzerdi."

"Salonda çalışmayı özledim"

Pandemi süreci nedeniyle salonların kapanmasının sporcuları olumsuz etkilediğini, yaklaşık 2 ay çevrim içi antrenman yaptıklarını anlatan Çolak, formda kalmaya gayret etse de bir cimnastikçinin salona girip aletlerle çalışması gerektiğine işaret etti.

Çolak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bakanlığın olimpik sporculara izin vermesiyle, antrenman yapmaya başladık. 1.5 ay evde kaldıktan sonra salona girdik. Üstümüzde artı 10-15 kilogram var gibi geldi. İlk defa bu kadar uzun süre cimnastik salonundan uzak kaldık. Bizim yapabileceğimiz tatil, maksimum 1 hafta. Cimnastik biraz daha zor bir branş ama kısa sürede toparlayabiliyoruz. İlk defa spor salonundan bu kadar ayrı kaldım. Küçük yaşlarda belki yaz tatillerinde 2-3 hafta tatil yapıyorduk. 7-8 yaşlarından bu yana hiç bu kadar uzun süre tatil yapmamıştım."

Çolak, salonda çalışmayı çok özlediğini vurgulayarak, pandemi sürecinin kendisine bu spordan ne kadar uzak kalabileceğini sorgulattığını, zorunlu durumlarda ancak 1,5-2 ay uzak kalabildiğini gördüğünü sözlerine ekledi.

Göktekin: "Bu süreç İbrahim için çok iyi oldu"

Artistik Cimnastik Milli Takım Antrenörü Yılmaz Göktekin, olimpiyatların ertelenmesiyle tüm sporcuların 1 yıl daha kazandığını söyledi.

Bu süreci iyi değerlendireceklerini aktaran Göktekin, "İbrahim ciddi bir ameliyat geçirdi. Doktoru ve fizyoterapistleri 3-4 ayda kendine gelebileceğini belirtiyordu. Olimpiyatlara gitseydik, performansının yüzde 100'ünü gösterip gösteremeyeceği tartışılır bir düzeydeydi. Bu süreç İbrahim için çok iyi oldu." açıklamasında bulundu.

Göktekin, hedeflerinin olimpiyatlarda madalya kazanmak olduğunu sözlerine ekledi.

Dünya şampiyonu cimnastikçi İbrahim Çolak'ın antrenman hasreti bitti

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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