Dünya Sağlık Örgütü vahim tabloyu paylaştı: Son 3 ay içinde tam 1 milyon kişi öldü
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Dünya Sağlık Örgütü vahim tabloyu paylaştı: Son 3 ay içinde tam 1 milyon kişi öldü

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DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, korona vakalarının dünya genelindeki artış hızına dikkat çekti. Haftalık vaka sayılarının dünya genelinde son iki ayda patlama yaparak ikiye katlandığını söyleyen Ghebreyesus, vaka ve ölümlerin endişe verici oranlarla artmaya devam ettiğini belirtti. Öte yandan DSÖ'nün raporuna göre salgının başından beri hayatını kaybedenlerin sayısı 3 milyonu geçti. Salgında 2 milyon kişi 1 yıldan fazla sürede hayatını kaybederken son üç ayda bu rakam 1 milyon daha arttı.

Aralık 2019'da Çin'de ortaya çıkan koronavirüs, aradan geçen yaklaşık 1.5 yıllık sürede etkisini kaybetmek bir yana dursun hızını daha da artırıyor.

Salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 3 milyonu geçerken, ortaya çıkan mutasyonlar mücadeledeki denklemleri değiştiriyor. Birleşmiş Milletler bünyesinde faaliyet gösteren Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) salgınla ilgili kritik açıklamalar geldi. DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, koronavirüsünde haftalık vaka sayılarının dünya genelinde son iki ayda patlama yaparak ikiye katlandığını söyledi.

"VAKALAR VE ÖLÜMLER ENDİŞE VERİCİ ORANLARLA ARTIYOR"

Asya-Pasifik bölgesi ve Papua Yeni Gine'yi merkez alan bir bilgilendirme toplantısında konuşan Ghebreyesus, "Vakalar ve ölümler endişe verici oranlarla artmaya devam ediyor. Papua Yeni Gine'de salgın çok daha kötü bir hal alma potansiyeli taşıyor. Daha fazla koronavirüs aşısının ülkeye gelmesi şart. Rakamlar birçok ülkeye göre daha düşük olabilir ancak artış hızı oldukça keskin" dedi.

Dünya Sağlık Örgütü vahim tabloyu paylaştı: Vaka sayısı son iki ayda ikiye katlandı, üç ay içinde 1 milyon kişi öldü
Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Ghebreyesus, ülkede şu ana dek 9 bin 300 koronavirüs vakası ve 82 ölümün kayıtlara geçtiğini söyledi. DSÖ Direktörü, ülkeye Avustralya, ABD ve Almanya'dan olmak üzere üç acil yardım ekibinin geldiğini aktardı.

3 AYDA 1 MİLYON CAN KAYBI

Nisan ayı başında salgında kritik bir eşik daha geride kalmıştı. Dünya Sağlık Örgütü'nün güncel raporuna göre salgın başladığından bu yana koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 milyonu geçti. Salgında 2 milyon can kaybına ulaşmak bir yıldan fazla sürmüştü. Ancak 1 milyon kişinin daha hayatını kaybederek 3 milyona ulaşmak yalnızca üç ay sürdü.

Dünya Sağlık Örgütü vahim tabloyu paylaştı: Son 3 ay içinde tam 1 milyon kişi öldü
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