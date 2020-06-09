Dünya Sağlık Örgütü, tüm ülkeleri uyardı: Koronavirüs salgını çok daha kötü bir hale geldi
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Dünya Sağlık Örgütü, tüm ülkeleri uyardı: Koronavirüs salgını çok daha kötü bir hale geldi

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhonom Ghebreyesus, koronavirüs salgını konusunda tüm ülkeleri uyaran bir açıklama yaptı. Şu anda ülkelerin koronavirüs önlemlerini kaldırmaması gerektiğini savunan Ghebreyesus, "Dünyada salgın çok daha kötü bir hale geldi" dedi.

09.06.2020 17:31 | Son Güncelleme: 09.06.2020 17:40

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını (Kovid-19) nedeniyle dünya genelinde 409 bini aşkın insan hayatını kaybetti, vaka sayısı ise 3 milyon 564 bini aştı. Ölümcül salgında vaka ve ölüm sayılarının düşüşe geçtiği bazı ülkeler alınan tedbirleri kaldırma kararı alırken, Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) konuyla ilgili önemli bir uyarı geldi.

Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, yaptığı açıklamada, "Salgın başladığından beri 6 ay geçti. Avrupa'da durum iyileşse de dünyada salgın çok daha kötü bir hale geldi" dedi

TEMKİNLİ OLMA ÇAĞRISINI YİNELEDİ

DSÖ Başkanı Ghebreyesus, "Salgın başladığından beri 6 ay geçti" derken durumun kötüleştiğine dair yeni bir açıklama yaptı. Yeni tip koronavirüs salgınında en korkunç rakamın dün kaydedildiğini bildiren DSÖ Başkanı, ülkelere ve insanlara temkinli olma çağrısını tekrarladı.

Ghebreyesus, "Şu an ülkelerin önlemlerini kaldırmak için uygun bir zaman değil" derken, bu yeni vakaların yaklaşık yüzde 75'inin Güney Asya ve Amerika katılarındaki 10 ülkeden geldiğini belirtti. DSÖ Başkanı ayrıca, "Avrupa'da genel durum iyileşse de küresel çapta çok daha kötü bir hal alıyor" şeklinde konuştu.

"İKİNCİ DALGAYA ODAKLANMALIYIZ"

Öte yandan örgütün Acil Durumlar Bölümü'nden sorumlu Dr. Mike Ryan ise, "İkinci dalgaları önlemek için neler yapmamız gerektiğine odaklanmalıyız. Amerika kıtasındaki ülkelerde vaka ve ölüm sayısı artışta" diye konuştu.

DSÖ'de üst düzey görevde olan ve virüs ile ilgili teknik ekibi yöneten Maria van Kerkhove ise, "Güney Amerika için daha kapsayıcı bir yaklaşım sergilemeliyiz. Bu salgın bitmekten de çok öte bir konumda. Semptom göstermeyen hastalardan Covid-19'un bulaşması çok nadir görülüyor" şeklinde bir yorum yaptı.

Dünya Sağlık Örgütü, tüm ülkeleri uyardı: Koronavirüs salgını çok daha kötü bir hale geldi

Dünya Manşet

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