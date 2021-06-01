Dünya Sağlık Örgütü Sinovac aşısına acil kullanım izni verdi

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Çin merkezli Sinovac şirketinin ürettiği koronavirüs aşısına acil kullanım izni verdi.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Çin merkezli Sinovac şirketinin ürettiği koronavirüs aşısına acil kullanım izni verdi.

Sinovac, Türkiye'de de uygulanan koronavirüs aşılarından biri.

Böylece Sinovac şirketinin ürettiği ve kimi bölgelerde adı CoronaVac olarak geçen aşı, Sinopharm'dan sonra WHO'dan onay alan ikinci Çin menşeili aşı oldu.

Bağımsız uzmanlardan oluşan panel, Sinovac aşısını 18 yaş üstü yetişkinlere, ikinci doz 2-4 hafta sonra yapılacak şekilde tavsiye etti.

Aşının kullanılması için yaş açısından bir üst sınır belirlenmedi, aşının yaşı yüksek kişilerde de etkili olduğu aktarılıyor.

5 Mayıs'ta toplanan teknik danışmanlık grubu, Sinovac aşısının güvenliği, etkinliği ve üretim koşullarını da gözden geçirerek bu karara vardı.

Sinovac aşısı, yoksul ülkelerde koronavirüs aşısının uygulanması için oluşturulan Covid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı'na (Covax) da dahil olacak.

Reuters'ın haberine göre Sinovac mayıs ayı sonu itibarıyla Çin ve diğer ülkelere 600 milyondan fazla doz tedarik etti

WHO yaptığı açıklamasında aşının semptomatik hastalığı yüzde 51 oranında, hastaneye yatışı ise incelenen nüfus içinde yüzde 100 oranında engellediğini belirtti.