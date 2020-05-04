Dünya Sağlık Örgütü'nden dikkat çeken aşı açıklaması: Asıl sorun bulmak değil, dağıtmak
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Dünya Sağlık Örgütü'nden dikkat çeken aşı açıklaması: Asıl sorun bulmak değil, dağıtmak

Dünya Sağlık Örgütü'nden dikkat çeken aşı açıklaması: Asıl sorun bulmak değil, dağıtmak
04.05.2020 16:36 | Son Güncelleme: 04.05.2020 17:09

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı aşı çalışmalarıyla ilgili önemli bir açıklamada bulundu. Ghebreyesus, "Asıl sorun aşının nasıl bulunacağı değil, onun dünyaya nasıl dağıtılacağı" dedi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 250 bine yakın insan hayatını kaybetti, 3 milyon 590 bini aşkın kişide salgına yakalandı. Koronavirüse karşı aşı ve ilaç geliştirme çalışmaları aralıksız sürerken, Dünya Sağlık Örgütü'nden konuyla ilgili yeni bir açıklama geldi. DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Asıl sorun aşının nasıl bulunacağı değil, onun dünyaya nasıl dağıtılacağı" dedi.

"EŞİT ŞEKİLDE OLMALI"

Birleşmiş Milletler liderleriyle telekonferans yöntemiyle toplantı yapan DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus kritik bir çağrıda bulundu.

Dünya Sağlık Örgütü'nden dikkat çeken aşı açıklaması: Asıl sorun bulmak değil, dağıtmak
DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus

Ghebreyesus, "Asıl sorunumuz aşıyı nasıl ve ne kadar çabuk geliştireceğimiz değil. Burada önemli olan aşıyı nasıl eşit bir şekilde dünyaya dağıtacağımız. Bazıları korunurken, diğerlerinin dışarıda bırakıldığı bir dünyayı hiçbirimiz kabul edemeyiz. Başarı unsurumuz bu olmalı" ifadelerini kullandı.

Dünya Sağlık Örgütü'nden dikkat çeken aşı açıklaması: Asıl sorun bulmak değil, dağıtmak

Güncel Manşet

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