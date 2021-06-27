Dünya Sağlık Örgütü'nden delta varyantı uyarısı: İki doz aşı olanlar bile dikkatli olmalı, maske takmaya devam etmeliler

Dünya bir yandan koronavirüs salgınıyla mücadelesine devam ederken, bir yandan da delta varyantına karşı çözüm üretme gayreti içinde. Dünya Sağlık Örgütü, iki doz aşı olanların bile delta varyantına karşı dikkatli olması ve kamuya açık alanda maske takmaya devam etmeleri gerektiği uyarısında bulundu.

İlk olarak Hindistan'da görülen ve delta varyantı olarak da bilinen mutasyona uğramış koronavirüs korku ve endişe yaratmaya devam ediyor.

KORONAVİRÜSTEN ÇOK DAHA HIZLI YAYILIYOR

Birleşmiş Milletler bünyesinde çalışmalarını sürdüren Dünya Sağlık Örgütü, delta mutasyonuna karşı dikkatli olunması uyarısını yinelerken bu varyantın orijinal koronadan çok daha hızlı yayıldığını duyurdu.

"İKİ DOZ AŞI OLSALAR DA MASKE TAKMAYA DEVAM ETMELİLER"

DSÖ'nün ilaç ve sağlık ürünlerinden sorumlu genel direktör yardımcısı Dr. Marangela Simao bir açıklama yaptı. CNBC'de yer alan haberde Dr. Simao, "İnsanlar iki doz aşı oldukları için kendilerini güvende hissetmemeliler. İki doz aşı olsalar da insanlar kamuya açık alanda maske takmaya devam etmeliler" dedi.

"KALABALIKLARDAN UZAK DURULMALI"

Dr. Simao, "Aşı tek başına koruma sağlamıyor. İnsanların sürekli maske takması ve havalandırılmış ortamlarda bulunması gerekiyor. El temizliğine önem verilmeye ve sosyal mesafeye devam edilmeli. Kalabalıklardan uzak durulmalı çünkü iki doz aşı olsalar da insanlar hastalığı bulaştırabilir" ifadesini kullandı.