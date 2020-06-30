Dünya Sağlık Örgütü'nden Çin'de ortaya çıkan ve koronavirüsten daha ölümcül olan yeni tip domuz gribi virüsüne ilişkin ilk açıklama
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Dünya Sağlık Örgütü'nden Çin'de ortaya çıkan ve koronavirüsten daha ölümcül olan yeni tip domuz gribi virüsüne ilişkin ilk açıklama

Koronavirüsün ortaya çıktığı Çin'de bilim insanları yeni tür domuz gribi tespit edildiğini açıkladı. Konuyla ilgili açıklama yapan Dünya Sağlık Örgütü, "Çalışmaları dikkatlice okuyacağız, gardımızı indiremeyiz" açıklamasında bulundu.

30.06.2020 15:41 | Son Güncelleme: 30.06.2020 15:53

Çin'de başlayan SARS benzeri yeni tip koronavirüs salgınından sonra bir başka ölümcül virüs ortaya çıktı. Çinli bilim insanları yeni tip domuz gribi virüsünün tespit edildiğini duyurdu. Yeni nesil H1N1 influenzanın domuzlar tarafından taşındığı ancak insanlara bulaşabileceği aktarıldı. Araştırmacılar virüsün hızlıca mutasyona uğrayıp yeni bir pandemi (küresel salgın) riski oluşturmasından endişe ediyor.

Bilim insanları yeni tespit edilen virüs nedeniyle domuz yetiştiriciliği ve mezbahaları alanlarında çalışanların yakından takip edilmesi tavsiyesinde bulundu.

DSÖ'DEN AÇIKLAMA

NTV'nin haberine göre; Dünya Sağlık Örgütü sözcüsü konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Sözcü, Çinli bilim insanlarının yeni çalışmasını dikkatlice okuyacaklarını söyledi ve "Gardımızı indiremeyiz" ifadelerini kullandı.

2009'DAKİ MEKSİKA SALGINI

En son 2009 yılında Meksika'da domuz gribi salgınına rastlanmıştı. Salgın ilk tahminlerden daha az ölümcül çıkmıştı ancak Çinli araştırmacılar yeni tespit edilen influeanza virüsünün öncekilere göre daha "kötü" olduğuna dikkat çekti.

Bilimsel olarak G4 EA H1N1 adı verilen virüs şimdilik geleneksel grip aşılarıyla tedavi edilemiyor. Araştırmacılar ihtiyaca göre var olan aşıların tedaviye göre değiştirilebileceğini umuyor.

INFLUENZA SALGINLARI DAHA YAYGIN

Domuz gribi olarak bilinen H1N1 influenza salgınları Kovid-19 daha ölümcül. Şimdiye kadar dünya üzerinde milyonlarca insan H1N1'in farklı türleri nedeniyle hayatını kaybetti.

Tarihte İspanyol Gribi olarak bilinen 1912-1920 influenza salgınına sebep olan virüsün türü de H1N1'di.

Resmi rakamlar tutarlılık göstermese de 500 milyondan fazla insanın etkilendiği salgında 20 ila 50 milyon arasında insanın öldüğü tahmin ediliyor.

Dünya Sağlık Örgütü'nden Çin'de ortaya çıkan ve koronavirüsten daha ölümcül olan yeni tip domuz gribi virüsüne ilişkin ilk açıklama
Haber Yorumları (2)
KOMPRESSÖR: YETER KARDEŞİM SALIN ARTIK
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MİSAFİR: yeteerrrrrrrrr
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