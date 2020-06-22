Dünya Sağlık Örgütü koronavirüsle ilgili bu açıklamayı ilk kez yaptı: Etkisi onlarca yıl sürecek
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Dünya Sağlık Örgütü koronavirüsle ilgili bu açıklamayı ilk kez yaptı: Etkisi onlarca yıl sürecek

Dünya Sağlık Örgütü Genel Sekreteri Tedros Adhanom Ghebreyesus, koronavirüs pandemisinin hızlanmaya devam ettiğini ve etkilerinin onlarca yıl süreceğini dile getirdi.

22.06.2020 15:44 | Son Güncelleme: 22.06.2020 16:05

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Sekreteri Tedros Adhanom Ghebreyesus, Dubaili yetkililer tarafından düzenlenen bir sanal sağlık forumunda konuştu. Ghebreyesus, dünyanın karşı karşıya olduğu en büyük tehditin virüs değil, "küresel birlik ve liderlik eksiği" olduğunu ifade etti.

BİRLİK VE BERABERLİK ÇAĞRISI

"Bu pandemiyi bölünmüş bir dünya ile yenemeyiz" diyen Ghebreyesus, "Pandeminin politikleştirilmesi sorunu büyüttü. Hepimiz güvende olana kadar hiçbirimiz güvende değiliz" dedi.

"ETKİSİ ONLARCA YIL HİSSEDİLECEK"

Salgının hızlanmaya devam ettiğini ifade eden DSÖ Genel Sekreteri, "Bunun bir sağlık krizinden fazlası olduğunu biliyoruz. Bu bir ekonomik kriz, bir sosyal kriz ve birçok ülkede siyasi kriz. Etkileri onlarca yıl hissedilecek" diye konuştu.

DÜN EN FAZLA VAKA TESPİT EDİLEN GÜN OLDU

Dünya Sağlık Örgütü dün (21 Haziran 2020) dünya genelinde günlük koronavirüs vakalarında en yüksek seviyeye çıkıldığını açıklamıştı. DSÖ, dün 183 bin 20 vaka kaydedildiğini duyurdu. Bugüne kadar dünya genelinde 9 milyondan fazla vaka görüldü ve 471 bin 197 kişi hayatını kaybetti.

Dünya Sağlık Örgütü koronavirüsle ilgili bu açıklamayı ilk kez yaptı: Etkisi onlarca yıl sürecek
Haber Yorumları (1)
SİVASLI İBOCAN: Dünyanın her ülkesinde dolar nasıl piyasada ise Virüs de her ülkede dolaşıp duracaktır. . . Etkisi de ülkeden ülkeye değişecektir. . . Gitmez, etkisi düşer, ama ne kadar. . . !!!
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