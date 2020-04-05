Dünya Sağlık Örgütü: Hayvandan insana virüs bulaştığı yönünde veri yok
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Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya Sağlık Örgütü, Wuhan, Güncel

Dünya Sağlık Örgütü: Hayvandan insana virüs bulaştığı yönünde veri yok

Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü Tarik Jasarevic, örgütün evcil hayvanlara yeni tip koronavirüs bulaşma vakalarının takip edildiğini söyledi. Jasarevic, "Hayvandan insana virüs bulaştığı yönünde veri yok" dedi.

05.04.2020 08:06 | Son Güncelleme: 05.04.2020 08:23
Dünya Sağlık Örgütü: Hayvandan insana virüs bulaştığı yönünde veri yok

Çin'in Vuhan kentinde incelemeye alınan kedilerin yüzde 15'inin Kovid-19 taşıyıcısı oldukları yönündeki haberleri yorumlayan Jasarevic, örgütün evcil hayvanlara koronavirüs bulaşma vakalarını takip ettiğini, şimdiye kadar enfeksiyonun hayvandan insana bulaştığı yönünde veriye rastlanmadığını ifade etti.

"HABERDARIZ"

DSÖ Sözcüsü, "Kovid-19 hastalarının sahip oldukları evcil hayvanlara bazı durumlarda hastalığın bulaştığından haberdarız" diye konuştu.Enfeksiyonun başlıca yayılma yolunun 'insandan insana bulaşma' olduğunu hatırlatan Jasarevic, aynı zamanda Kovid-19 hastalarına 'evcil hayvanlarla ilgilendikleri zamanlarda temasları kısıtlamaları' çağrısında bulundu.

KEDİLERE KORONAVİRÜS BULAŞMIŞTI

Daha önce Vuhan Viroloji Enstitüsü ve Huazhong Tarım Üniversitesi'nden araştırmacılar, Vuhan'daki kedilerde saptanan koronavirüs vakaları ile ilgili açıklama yapmıştı. Uzmanlar, diğer ülkelerde de kedilere koronavirüs bulaşma vakalarının mümkün olduğunu ifade etmişti.

Dünya Sağlık Örgütü: Hayvandan insana virüs bulaştığı yönünde veri yok

Haberin Videosu:

DSÖ: Hayvandan insana virüs bulaştığı yönünde veri yok
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