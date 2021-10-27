Rusya: Ukrayna'nın Türk SİHA'larını kullanması ülkenin doğusunda istikrarsızlığa yol açabilir

Rusya, Ukrayna ordusunun ülkenin doğusunda Türkiye'de üretilen silahlı insansız hava araçlarını ( Siha ) kullanmasına tepki gösterdi. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, bu gelişmenin Ukrayna'nın doğusunda istikrarsızlığa yol açabileceğini söyledi.

Reuters haber ajansına göre Peskov, "Türkiye ile gerçekten iyi ilişkilerimiz var ama bu tür silahların Ukrayna ordusuna teslimatının durumu istikrarsızlaştırma potansiyeli taşıdığına dair endişelerimiz maalesef gerçekleşiyor" dedi.

Peskov, "Bu da Ukrayna'nın iç sorununun çözümüne katkıda bulunmaz" diye konuştu.

Ukrayna, Salı günü Türk SİHA'larını ilk kez Rusya yanlısı ayrılıkçılara ait bir topçu mevziini vurmak için kullandığını açıklamıştı.

Kiev yönetimi, askeri gücünü artırmak amacıyla Türk yapımı Bayraktar TB2 SİHA'larından satın almış ve başkent Kiev yakınlarında bir fabrikada benzer SİHA'ların üretilmesi konusunda Ankara ile anlaşmıştı.

Rus haber ajansı Tass'ta yer alan habere göre, Ukrayna Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusuna korvet (hafif savaş gemisi) ve SİHA üretimi için 14 Aralık 2020'de Türkiye ile 69 milyon dolarlık bir anlaşma imzaladı.

Ukrayna Savunma Bakanı Andrei Taran, 13 Ekim'de yaptığı açıklamada, Baykar Savunma'nın Ukrayna'da bakım ve eğitim merkezi inşa edeceğini söylemişti.

Ukrayna, ABD ve diğer NATO ülkelerinden askeri destek alıyor.

Türkiye, Kırım'ın ilhakını tanımadı

Rusya'nın 2014'te Kırım'ı Ukrayna'dan ilhakının ardından, Rus yanlısı ayrılıkçılar Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde hükümet güçlerine karşı savaşıyor.

Ukrayna'ya göre bugüne kadar bölgedeki çatışmalarda 14 bin kişi öldü.

Türkiye, savunma ve enerji alanlarında yakın işbirliği yaptığı Rusya'nın Kırım'ı ilhakını eleştirmiş ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü desteklediğini açıklamıştı.