Dünya Roman Kahramanları Günü Maltepe'de kutlandı

16.12.2019 14:22 | Son Güncelleme: 16.12.2019 14:29

Maltepe Üniversitesi tarafından 21 Aralık Dünya Roman Kahramanları Günü için kutlama programı düzenlendi. Türk ve Dünya edebiyatından farklı roman kahramanları gibi giyinen öğrenciler, programda gösteri yaptı.



Maltepe Üniversitesi tarafından, 21 Aralık Dünya Roman Kahramanları Günü etkinliği kapsamında kutlama programı düzenlendi. Maltepe'de düzenlenen programa, Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Nabi Avcı, Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek öğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürü Yusuf Büyük, Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şahin Karasar, Roman Kahramanları dergisi yayın yönetmeni Ömer Asan ve yazar Beşir Ayvazoğlu gibi çok sayıda kişi katıldı. Programa ülkenin farklı şehirlerinden katılan lise öğrencileri, Türk ve Dünya edebiyatında önemli yere sahip birbirinden farklı roman kahramanlarının tasvirlerine benzer şekilde giyindi. Roman kahramanları gibi giyinen öğrencilerin dans gösterisi renkli anlara sahne oldu.



Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şahin Karasar, konuşmasına üniversite öğrenciliği yıllarında Prof. Dr. Nabi Avcı'dan aldığı eğitimin kendisine olan etkisinden bahsederek başladı. Prof. Dr. Karasar, Prof. Dr. Avcı'nın kendilerine derste verdiği nasihatlerden bahsederek, "Hepinizin birer şiiri, birer kitabı, birer kahramanı, romanı, filmi olması lazım. Biz o gün 'hoca bize ödev verecek birer roman alacağız okuyacağız ödev vereceğiz' sandık. Sonra hocanın ne demek istediğini anladık. Edebiyat meselesini canlı ve ayakta tutmak çok önemli. Çünkü köken itibariyle baktığınızda edepten geliyor. Özellikle neslin içinde bulunduğu sosyal medya çağını düşündüğümüzde kulaktan doyma meselesinde çok açlık çektiğimizi fark ediyoruz" dedi.



Ayrıca Prof. Dr. Karasar, YÖK tarafından düzenlenen üniversitelerde eğitim kalitesinin iyileştirilmesi ile ilgili panelde yaptığı konuşmasından bahsederek, "Yunus'ün tapduk dergahına taşıdığı oduna gösterdiği özeni, yetiştirdiğimiz evlatlara ve yaptığımız işe gösterirsek eğitimde nitelikle ilgili sorunlar herhalde epeyce azalır dedim" diye konuştu.



Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Nabi Avcı, "Roman kahramanları festivali Türkiye'den çıkmış bir düşüncedir. İnşallah uluslararası olacak ama patenti Türkiye'ye ait bir girişimdir. O yüzden de ayrıca övünç duyduğumuz etkinliktir. Özellikle günümüzde sayısallaşmanın ve teknolojiye ve internete bağımlılığın böylesine yaygınlaştığı dönemde böyle bir etkinlik düzenlemek, insanları tekrar roman okumaya teşvik etmek bence çok yerinde ve gerekli bir girişimdi" dedi.



Maltepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Betül Çotuksöken, "Roman kahramanlarını biz 2012'den beri düzenliyoruz. Maltepe Üniversitesi bu işin öncülüğünü yaptı. Son yıllarda öğrencilerimizin de katkılarını artırarak yola devam ettik. Bugünkü çalışmada öğrencilerimiz konumuz gereği kendi roman kahramanlarını bize tanıtmaya çalıştılar. Hafta boyu etkinlik devam edecek" şeklinde konuştu.



Yüksek öğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürü Yusuf Büyük, Maltepe Üniversitesi ile Roman Kahramanları Günü için protokol imzaladığında heyecanlandığını dile getirerek "O günkü heyecanımın karşılığını bugün aldım. Öğrencilerimizle ve öğretmenlerimizle gurur duydum. Bu projelerin artarak devam etmesinden yanayım" dedi.



Roman Kahramanları dergisi yayın yönetmeni Ömer Asan, "21 Aralık Dünya Roman Kahramanları Günü, Kültür Bakanlığının desteğiyle ilan edildi. O gün bugündür Türkiye'nin çeşitli yerlerinde kutlanıyor. 21 Aralığın da şöyle bir özelliği var, en kısa gece, karanlıktan aydınlığa geçiş. Biraz da onun için tercih etmiştik. Bu yıl yedinci yıl. Maltepe Üniversitesinin girişimiyle önümüzdeki yıllarda uluslararası yetkinlik haline gelmesini umuyoruz" dedi.



Yazar Beşir Ayvazoğlu, "Gençler kendi roman kahramanlarını çok başarılı anlattılar. Bu meselelere ilgi duyan öğrencilerin bulunması çok hoşuma gitti doğrusu" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA