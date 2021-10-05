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Resmen kara pazartesi! İnternetteki aksaklık yüzünden onlarca İHA, patır patır halkın üzerine düştü

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Resmen kara pazartesi! İnternetteki aksaklık yüzünden onlarca İHA, patır patır halkın üzerine düştü

Dünya genelinde yaşanan internet kesintileri, Çin'de az kalsın büyük bir faciaya neden oluyordu. İnternetteki aksaklık yüzünden, görev halindeki onlarca İHA, insanların üzerine doğru düştü.

Facebook, Instagram ve WhatsApp'taki çöküntü dünya genelinde büyük infiale neden oldu. Facebook tarihinin en büyük kesintilerinden biri olduğu iddia edilen aksaklıkla ilgili çalışmalar hızla devam ederken, internet hizmetlerinde de aksaklıklar yaşanıyor. Bu aksaklıklar nedeniyle Çin'de az kalsın bir facia meydana geliyordu.

GÖKTEN PATIR PATIR İHA DÜŞTÜ

Çin'de kalabalık bir cadde üzerinde görev halindeki İHA'lar, internet hatlarında meydana gelen bir aksaklık sonucu kontrolden çıkarak izleyicilerin üzerine düştü.

SANİYE SANİYE KAMERALARA YANSIDI

İHA'ların park halindeki bazı araçların üzerine düştüğü de görülürken o anlar bir cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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