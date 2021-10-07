Otobanda cinsel ilişkiye giren çift, polisin suçüstü baskınıyla yakalandı
Kuzey Tayland'da cinsel içerikli film işi yapan çift, otobanda cinsel ilişkiye girdikleri sırada polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu yakalandı.
Kuzey Tayland'da cinsel içerikli film üreticiliği yapan çift, polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen suçüstü operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Kuzey Tayland polisi, bu tarz durumlarla karşılaşan vatandaşların kendilerine ihbarda bulunmasını istedi.
Davaya bakan polis Vice World News'e verdiği demeçte, çiftin cinsel içerikli film paylaşımını ve ticaretini yasaklayan yasaları ihlal ettiğini söyledi. Yetkili, "Hala başka ek suçlamalar olup olmayacağını araştırıyoruz" dedi.
Yetkililer, videonun mayıs ayında çekildiğini ve bir sonraki ay internette paylaşıldığını söyledi. Polis, çiftin en az 70 video çektiğini ve bunları cinsel içeriklerin olduğu sitelerde yayınladıklarını açıkladı.
Polis, "Cinsel içerik yaparak kazanacaklarınızın, kaybedeceklerinize değmeyeceği konusunda herkesi uyarmak istiyorum. Bazen bir videoyu hazırlayarak kolay bir şekilde 15 dolar kazanabilirsiniz, ancak suçlamalarla karşı karşıya kalırsanız, varlıklarınıza da el konulur" diye konuştu. Sanıklar, beş yıla kadar hapis ve yaklaşık 2 bin 950 dolara kadar para cezası ile cezalandırılabilir.