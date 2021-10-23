Osman Kavala çağrısı yapan 10 ülkenin büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı tarafından yok sayılacak
Osman Kavala'nın tahliyesi için bildiri yayınlayan 10 ülkenin büyükelçisine, Türkiye'deki diplomatik ilişkilerinde yaptırım uygulanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da "Türkiye'ye böyle bir ders vermek haddinize mi sizin? Kimsiniz siz?" diyerek tepki gösterdiği büyükelçilerin randevu talepleri karşılanmayacak; önlemler yeterli gelmezse "persona non grata" (istenmeyen adam) ilan edilecekler.
Geçtiğimiz günlerde Osman Kavala'nın serbest kalması için bildiri yayınlayan ABD öncülüğündeki 10 ülke, gündemi karıştırmıştı.
Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda Büyükelçiliklerinin yer aldığı listede yayınlanan bildiriye, Türkiye'deki siyasi kademelerden çok sert tepki gösterilmişti. Ayrıca bildiride bulunan ülkelerin Ankara'daki büyükelçilikleri, kısa sürede Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmıştı.
Afrika dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'ye böyle bir ders vermek haddinize mi sizin? Kimsiniz siz? Neymiş? Kavala'yı bırakın. Sen kendi ülkendeki haydutları, katilleri, teröristleri bırakıyor musun? Söyledim Dışişleri Bakanımıza, bizim bunları ülkemizde ağırlamak gibi bir lüksümüz olamaz." ifadelerini kullanmıştı.
Yeni Şafak'ın edindiği bilgilere göre, bildiriyi ele alan ülkelerin büyükelçilikleri 'zorlayıcı diplomasi' ile karşılaşacağı öğrenildi. Ayrıca bu büyükelçilerin, bürokratik yavaşlıktan sonra üst düzey görüşme yapamamaları da gündemde olduğu belirtildi. Randevu taleplerinin karşılanmayacağı veya ağırdan alınan büyükelçiler, gerilimi devam ettirmesi halinde yok sayılacağı söylendi.
Alınan önlemler görmezden gelinmeye devam edilirse, tedbirlerin en üst aşaması, Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesini ihlal ile 'bulundukları devletin içişlerine karışan' büyükelçilerin, 'persona non grata (istenmeyen adam) ilan edilmesi yer alıyor.