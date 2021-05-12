Dünya'nın en zehirli yılanları Şanlıurfa'da görüldü
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Dünya'nın en zehirli yılanları Şanlıurfa'da görüldü

Dünya'nın en zehirli yılanları Şanlıurfa'da görüldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde uzunlukları 2 metreyi geçen ve dünyanın en zehirli yılanları olarak bilinen engereklerin çiftleşme dansı kameraya yansıdı.

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde uzunlukları 2 metreyi geçen ve dünyanın en zehirli yılanları olarak bilinen engereklerin çiftleşme dansı kameraya yansıdı.

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde engerek türü yılanlar çiftleşirken görüldü. Dünyanın en zehirli yılan türlerinden biri olduğu bilinen ve ısırması halinde 10 dakika içerisinde öldürebilen engerek türü yılanların görülmesi korkuttu. Bozova ilçesine bağlı Boztepe kırsal mahallesinde tarlaya giden çiftçiler, yol üzerinde uzunlukları 2 metreyi geçen iki yılanı görünce cep telefonu kamerası ile kayıt almaya başladı. Bir süre çiftleşen yılanları uzaktan seyreden çiftçilerin yılanlara zarar vermediği görüldü. Engerek türü yılanlar bir süre çiftleşme dansı yaptıktan sonra gözden kayboldu. - ŞANLIURFA

Dünya'nın en zehirli yılanları Şanlıurfa'da görüldü
Dünya'nın en zehirli yılanları Şanlıurfa'da görüldü
Dünya'nın en zehirli yılanları Şanlıurfa'da görüldü
Dünya'nın en zehirli yılanları Şanlıurfa'da görüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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