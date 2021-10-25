NASA Başkanı'ndan ses getirecek açıklama: UFO gören pilotlarla görüştüm, radarları bu nesneye kilitleniyor

ABD, Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi ( Nasa ) Başkanı Bill Nelson'ın açıklamalarını konuşuyor. Askeri radarlara yakalanan tanımlanamayan uçan cisimler (UFO) hakkında konuşan Nelson, bu cisimleri gören pilotlar ile görüştüğü belirti ve şu ifadeleri kullandı;

"Bir şey gördüklerini biliyorlar. Radarları da bu nesneye kilitleniyor. Ancak bunun ne olduğunu bilmiyoruz. Dünyada bu tür bir teknolojiye sahip bir düşman olmadığını umarız."

PARALEL EVREN TEORİLERİNE DE DEĞİNDİ

Dünya dışı yaşamı aramanın NASA'nın en önemli misyonlarından birisi olduğunun altını çizen Nelson, paralel evren teorilerine de değindi.

"DÜNYA DIŞI YAŞAMA İNANIYORUM"

Dünya dışı yaşam formları aramanın sürekli olarak üzerinde çalıştıkları bir görev olduğunu dile getiren Nelson, "Orada kim var? Biz kimiz? Buraya nasıl geldik? Olduğumuz şeye nasıl dönüştük? Nasıl geliştik? Nasıl uygarlaştık? Ve milyarlarca başka güneşe ve milyarlarca başka galaksiye sahip bir evrende aynı koşullar var mı? " diyerek bunun anlaması çok zor, çok büyük bir konsept olduğunu belirtti.

Nelson, "Benim kişisel görüşüm evrenin çok büyük olduğu ve şimdi başka evrenlerin olabileceğine dair teoriler bile var ve eğer durum buysa, ben kimim ki Dünya gezegeninin tek gezegen olduğunu söyleyebilirim" ifadeleri ile evrende Dünya dışında hayat olduğuna dair inancını dile getirdi.

OBAMA'NIN SÖZLERİ OLAY YARATMIŞTI

Geçtiğimiz aylarda katıldığı bir televizyon programında eski Başkan Obama da konu ile ilgili çok konuşulacak açıklamalara imza atmıştı.

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