Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri, çocuklarının bayram harçlığını Gazze ve Kudüslülere gönderecek

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Muhyiddin el-Karadaği, çocukları ve torunlarının bayram harçlıklarını Gazze ve Kudüs halkına bağışlayacağını açıkladı.

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Muhyiddin el-Karadaği, çocukları ve torunlarının bayram harçlıklarını Gazze ve Kudüs halkına bağışlayacağını açıkladı.

Karadaği, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, "Çocuklarım ve torunlarımla bayram harçlıklarını Gazze, Kudüs ve Mescid-i Aksa'daki ailelerimize verme konusunda anlaştım." ifadesini kullandı.

???????Karadaği, 2 bin 500 dolardan fazla topladıklarını ve bunun az da olsa Filistinlilerin kararlılığını desteklemek için bir çağrı niteliğinde olduğunu belirtti.

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri ayrıca Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde öneminden dolayı maddi fedakarlığın ön plana çıktığına işaret etti.

Kudüs ve Gazze'deki olaylar

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 10 Mayıs'tan bu yana 31'i çocuk 122 Filistinli şehit oldu, yaralı sayısı 900'e ulaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yassine Aydi