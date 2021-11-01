Mısır'daki Giza Piramitleri yakınlarında 3 bin 300 yıllık antik mezar keşfedildi

Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, Kahire Üniversitesi'nden bir arkeoloji ekibinin, başkent Kahire'nin güneyindeki Giza Piramitleri yakınlarındaki Sakkara nekropolünde bir mezarın giriş ve iç kısmını ortaya çıkardığını bildirdi.

''KEŞFİN ÖNEMİ SAHİBİNİN GÖREVİNDEN KAYNAKLI''

Açıklamaya göre mezar, yaklaşık 3 bin 300 yıl önce Kral II. Ramses'e hizmet vermiş bir yetkili olan Ptahemwia'ya ait. Eski Eserler Yüksek Kurulu Genel Sekreteri Mostafa Waziri yaptığı açıklamada, "Bu mezarı keşfetmenin önemi, sahibinin bulunduğu görevlerden kaynaklanıyor; bu kişi kraliyet katibi, hazine başkanı, sığırlardan sorumlu baş görevli ve aynı zamanda Yukarı Mısır'da Ramses II tapınağında ilahi adaklar sorumlusuydu" dedi.

YILLARDIR KRALİYET MEZARLARI ARANIYOR

Kahire Üniversitesi'nin Arkeoloji Fakültesi Dekanı Ahmed Ragab'a göre, fakültenin Sakkara nekropolündeki kazıları, 1970'lerde başladı. Kraliyet mezarları için asıl arama ise 1980'lerde başladı ve bu da Ramesside Dönemi'nden birçok mezarın keşfedilmesine yol açtı.

GİRİŞ SALONA AÇILIYOR

Ancak 2005 yılından beri bölgede çalışan arkeoloji profesörü Ola el-Aguizy başkanlığındaki mevcut ekip, kısa süre önce Ptahemwia'nın mezarının girişini ve iç kısmını ortaya çıkardı. Ekip lideri el-Aguizy, "Mezarın, sahibini gösteren kabartmalarla yontulmuş taştan yapılmış girişi bulundu. Giriş, duvarlarında sıva üzerine boyanmış ve renklendirilmiş çizimler olan bir salona açılıyor" dedi.

El-Aguizy, kazı sırasında, üzerinde yazıtlar olan taş bloklar ve bazıları hala sağlam duran, bazıları kuma gömülmüş birkaç Osiris sütunu bulunduğunu da sözlerine ekledi.

Xinhua - Son Dakika Haberleri

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