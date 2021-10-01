Dünya medyasının gündemine girmişti! Kurtarma ekibiyle birlikte kendini arayan adam ilk kez konuştu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Dünya medyasının gündemine girmişti! Kurtarma ekibiyle birlikte kendini arayan adam ilk kez konuştu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ormanlık alanda ekiplerle birlikte kendini arayan ve dünya basınında gündem olan Beyhan Mutlu ilk kez konuştu. Arama çalışmaları sırasında ekiplerin Beyhan ismiyle seslenmesiyle kayıp olan adamın kendisi olduğunu öğrenen Mutlu, kayıp olan şahsın kendisi olduğunu ısrarla söylemesine rağmen ekiplere kendini inandıramadı. Beyhan Mutlu, "Dünya gündemine girmişim ama dünya umurumda değil" diye konuştu.

İNEGÖL, BURSA (İHA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde alkol aldıktan sonra kendini arama çalışmalarına katılan Beyhan Mutlu, dünyanın önde gelen gazetelerinin internet sitelerine "Kayıp Türk kendisini arama ekibine katıldı" başlığıyla manşet olmuştu. Dünyanın tanıdığı Beyhan Mutlu, sessizliğini bozup, yaşadığı o anları anlattı.

Bursa'nın Hamitler Mahallesi'nden gelip İnegöl'ün Çayyaka mahallesinde çalıştığını ifade eden Mutlu, "Olay günü Mesut arkadaşımla İnegöl'de işlerimizi hallettik. Gelirken de alkol aldık yanımıza. Sonrasında beraber alkol aldık. Vakit geç olunca 'Ben dinlemeye gidiyorum' diyerek yanından ayrıldım. Yazlık evde alkol almıştık. Ben dinlenmek için diğer eve gittim. Arkadaşım beni tam anlamamış. Benim geri dönmediğimi görünce meraklanmış. Jandarmayı ve arama kurtarma ekiplerine haber vermiş. Gece 1 gibi uyudum. Sabaha karşı 5 sıralarında uyandım. Dışarıya çıktım. Arama kurtarma ekiplerini görünce yanlarına gittim ne olduğunu sordum. Kayıp biri olduğunu söylediler. Ben de aralarına karışarak, kayıp olan şahsı aramaya başladım. Kayıp kişinin kim olduğunu bilmeden aramaya katıldım.

Bir süre sonra Beyhan Mutlu'yu aradıklarını söylediler. İsmimi duyunca soğuk ter döküldü. Beyhan Mutlu'nun ben olduğunu söyledim ama aramaya devam ettiler. Bana inanmadılar. Mesut arkadaşım beni görünce durum ortaya çıktı. Bir anda ortalık karıştı. Onlarla beraber yarım saatten fazla aramalara katıldım. Benim olduğumu bilince ekipler, gülümsediler." dedi.

Dünya basınının da gündem olduğunun hatırlatılması üzerine Mutlu, "Çok şaşırdım. Aniden başımıza böyle bir şey geldi. Hayatımda böyle bir olay olmadı." dedi.

Kendisiyle alakalı olan haberler i hiç okumadığını söyleyen Mutlu, "Olaydan sonra hep çalıştım. Hiç haber okumadım. Burada telefon çok çekmiyor. İnşaatta çalışıyorum. Kayıp olayında bana destek veren Jandarma Komutanlığı ekiplerine ve arama kurtarma ekiplerine teşekkür ediyorum. Bütün dünyaya selamlar. Olan oldu dünya umurumda değil." ifadelerini kullandı.

Dünya medyasının gündemine girmişti! Kurtarma ekibiyle birlikte kendini arayan adam ilk kez konuştu
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
'Balığa gidiyorum' diye evden çıktı, bir daha haber alınamadı

"Balığa gidiyorum" diye evden çıktı, bir daha haber alınamadı

 3 çocuk babası yaşlı adamı öldüren gençten taciz iddiası: Elimi cinsel organına götürüp ''Bu gece benim ol'' dedi

3 çocuk babası yaşlı adamı öldüren gençten taciz iddiası: Elimi cinsel organına götürüp ''Bu gece benim ol'' dedi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Aziz Sancar Devlet Bahçeli Mustafa Şentop
Magazin Alişan Düm Tek Tek Amelia Hamlin
Spor Umut Meraş Alex Teixeira
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Mahmut Özer Mustafa Varank
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Dünya medyasının gündemine girmişti! Kurtarma ekibiyle birlikte kendini arayan adam ilk kez konuştu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 01.10.2021 09:22:13. #1.12#