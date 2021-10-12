Mars'ta dünyayı heyecanlandıran keşif! Toprakta uzaylılara ait olduğu düşünülen izler bulundu

Nasa'nın Mars'a gönderdiği uzay aracı Perseverance'dan ilginç keşifer gelmeye devam ediyor. Daha önce çektiği fotoğraflar dünya genelinde etki yaratan Perseverance, bu sefer de bilim dünyasını heyecanlandıran çok önemli bir keşfe imza attı. Uzay aracı, daha önce bir göle bağlı olduğu tespit edilen nehrin toprağında, uzaylılara ait olduğu düşünülen izlere rastladı. Gerçek, NASA'nın yaptığı araştırmadan sonra netlik kazanacak.

TOPRAKTA ÇÖKÜNTÜ OLUŞMUŞ

Independent Türkçe'de yer alan habere göre Çorak Kızıl Gezegen milyarlarca yıl önce suyun akışını destekleyecek kadar kalın bir atmosfere sahipti. Bir nehir kanalının kalıntılarının hala görülebildiği kraterde eskiden yer alan 100 metre derinliğindeki gölün, çöküntünün doğu kenarını aşacak kadar yüksekte olduğu düşünülüyor. Öte yandan gölün boyutu zaman içinde hızla değişti, bu da sel veya daha yavaş çevresel değişikliklerden kaynaklanıyor olabilir.

"DAHA ÖNCE BÖYLESİNE RASTLANMAMIŞTI"

Fransa'nın Nantes şehrindeki Laboratoire de Planétologie et Géodynamique'te ve Perseverance görevinde yer alan bilim insanı Nicolas Mangold, "Daha önce Mars'ta hiç bu kadar iyi korunmuş katman bilgisine rastlanmamıştı" dedi.

Bu, Jezero'da bir göl ve nehir deltasının varlığını kesin olarak doğrulamamızı sağlayan kilit gözlem. Deltaya varışımızdan aylar önce hidrolojiyi daha iyi anlamak, gelecekte büyük faydalar sağlayacak.

"BİZE ÇOK ÖNEMLİ BİLGİLER VERECEK"

Imperial College London'dan ve Perseverance görevinden bilim insanı Sanjeev Gupta'ya göre bu deltanın daha iyi anlaşılması, "bölge hidrolojisindeki değişimi anlamanın anahtarı" ve "tüm gezegenin neden kuruduğuna dair değerli bilgiler sağlama potansiyeli taşıyor".

Görüntüler, keşif aracının solunda ve sağında yer alan çift Mastcam-Z kameralarının yanı sıra araştırma ekiplerinin aracın kaya ve tortu örnekleri araması için en iyi bölgeyi seçmesine yardımcı olan Uzaktan Mikro Görüntüleyici (RMI) tarafından kaydedildi.

BAŞKA KANITLAR DA GETİREBİLİR

Bilim insanları, daha sonraki görevlerle dünyaya geri getirilebilecek bu örneklerin organik bileşiklere ve uzaylı yaşamına dair diğer kanıtları içermesini umuyor.

Bu tür örneklerin en olası kaynağı bu deltanın alt kısmında yer alıyor ama bilim insanlarının araştırması gereken tek önemli alan bu değil. Yaklaşık 2,2 kilometre uzaklıkta, uzay aracının kuzeybatısındaki yamaçlar, yani sarp oluşumlar Mars tarihini incelemek için hayati önem taşıyan daha eski kayaları barındırıyor.

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