Dünya liderleri Beşinci Holokost Forumu için Kudüs'te
Haberler » Dünya » Dünya liderleri Beşinci Holokost Forumu için Kudüs'te - Haberler

Dünya liderleri Beşinci Holokost Forumu için Kudüs'te

Dünya liderleri Beşinci Holokost Forumu için Kudüs'te. Onlarca devlet ve hükümet başkanı, Beşinci Dünya Holokost Forumu'nun yanı sıra Auschwitz Toplama kampının kurtuluşunun 75'inci yılını anma törenine katılacak

23.01.2020 15:19 | Son Güncelleme: 23.01.2020 15:19
Dünya liderleri Beşinci Holokost Forumu için Kudüs'te

Prensi Charles, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile Almanya, İtalya, ve Avusturya Cumhurbaşkanlarının da aralarında bulunduğu onlarca devlet ve başkanı 'e geldi.


Liderler Beşinci Dünya Holokost Forumu'nun yanı sıra Toplama kampının kurtuluşunun 75'inci yılını anma törenine katılacak. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler

Dünya

Son Dakika Haberleri