Dünya liderleri Beşinci Holokost Forumu için Kudüs'te

23.01.2020 15:19 | Son Güncelleme: 23.01.2020 15:19

İngiltere Prensi Charles, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile Almanya, İtalya, ve Avusturya Cumhurbaşkanlarının da aralarında bulunduğu onlarca devlet ve hükümet başkanı Kudüs'e geldi.



Liderler Beşinci Dünya Holokost Forumu'nun yanı sıra Auschwitz Toplama kampının kurtuluşunun 75'inci yılını anma törenine katılacak. Euronews.com'da Görüntüle