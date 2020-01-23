Dünya liderleri Beşinci Holokost Forumu için Kudüs'te
Dünya liderleri Beşinci Holokost Forumu için Kudüs'te. Onlarca devlet ve hükümet başkanı, Beşinci Dünya Holokost Forumu'nun yanı sıra Auschwitz Toplama kampının kurtuluşunun 75'inci yılını anma törenine katılacak
İngiltere Prensi Charles, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile Almanya, İtalya, ve Avusturya Cumhurbaşkanlarının da aralarında bulunduğu onlarca devlet ve hükümet başkanı Kudüs'e geldi.
Liderler Beşinci Dünya Holokost Forumu'nun yanı sıra Auschwitz Toplama kampının kurtuluşunun 75'inci yılını anma törenine katılacak. Euronews.com'da Görüntüle