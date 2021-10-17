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Küre dünya haritası üzerinde Afganistan'ı bulamayan Taliban valisi gündem yarattı

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Dünya
Küre dünya haritası üzerinde Afganistan'ı bulamayan Taliban valisi gündem yarattı

Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban hükümetiyle ilgili haberler kamuoyunda geniş yer bulmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Türkiye ile ilk resmi temas için Ankara'ya da gelen Taliban'a ait bir video ise gündem yarattı. Sosyal medyada paylaşım rekorları kıran görüntüde, Fransız bir muhabir röportaj yaptığı Taliban valisine yanındaki küre dünya haritasında Afganistan'ın yerini göstermesini istiyor ancak vali yaşadığı ülkenin yerini bulamıyor.

Afganistan'da kontrolü tamamen ele geçirdikten sonra hükümetini de kuran Taliban'la ilgili gelişmeler kamuoyunda geniş yer bulmaya devam ediyor. Ülkeyi ele geçirdikten sonra ılımlı mesajlar veren ancak kısa zamanda bu sözleri unutup ülkeyi gelecek açısından karanlık günler beklediğinin emarelerini veren Taliban'la ilgili bir video ise sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Paylaşım rekorları kıran videoda, Fransız bir muhabir röportaj yaptığı Taliban valisine yanındaki küre dünya haritasında Afganistan'ın yerini göstermesini istiyor ancak vali bunun çok zor olduğunu söylüyor ve haritayı çevirip defalarca bakmasına rağmen yaşadığı ülkenin yerini bulamıyor.

Fransız muhabirin küre üzerinde Afganistan'ı göstermesi ve kendisine yardımcı olması üzerine elini o noktaya götüren Taliban valisi "Evet anladım, yeşil olan yer mi?" yanıtını veriyor. Çok sayıda kullanıcının yorum yaptığı video Taliban hükümetinin yönetimine talip oldukları ülkeye ne kadar uzak olduklarını da gözler önüne seriyor.

Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki liderliğindeki Taliban heyeti, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun daveti üzerine Doha üzerinden Türkiye'ye gitmişti. Önce İstanbul'a, oradan da tarifeli uçakla Ankara'ya geçen heyet, Dışişleri Bakanlığı'nda görüşmeler yapmıştı.

Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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