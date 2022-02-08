Dünya koronavirüs tablosu! 8 Şubat Salı 2022 tüm dünyada Covid-19 korona vaka sayısı, vefat sayısı, iyileşen sayısı ve son durum nedir?
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Koronavirüs vakaları ve vefatları devam ediyor. Türkiye'de olduğu gibi dünyadaki diğer ülkelerde de koronavirüs son durum sayıları açıklanıyor. Peki bugün 8 Şubat 2022 Salı günü dünyadaki koronavirüs son durumu nedir, kaç ölü var, kaç vaka var, iyileşen sayısı kaç?
Çin'de başlayan ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs Covid-19 salgını ülkemizde de büyük ölçüde hissedildi. Vatandaşlar Türkiye'de ve dünyada güncel koronavirüs vaka sayılarını merak ediyor. Peki 8 Şubat Salı koronavirüs dünya değerleri kaç, vaka sayısı ne, kaç vefat var, iyileşen ve entübe hasta sayısı nedir tüm detaylar haberimizde...
8 Şubat 2022 Salı günü itibariyle dünya genelinde koronavirüs toplam vaka sayısı (hasta sayısı) 398.957.001 (398 milyon 957 bin bir) kişiye yükselmiştir.
Dünyada ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Çin vb. gibi ülkelerde koronavirüs son durum tablosuna aşağıdan göz atabilirsiniz.
Dünya genelinde güncel en çok vaka olan ilk 13 ülke aşağıdaki gibidir.
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4 Şubat 2022 günü dünya genelinde 2.912.351 vakaya rastlanmıştır. 4 Şubat dünya genelinde Covid-19 'dan 13.216 kişi vefat etmiştir. Son 24 saatte vefat sayısı ise +2.864 .
Koronavirüs dolayısıyla dünya genelinde toplam ölüm sayısı 5.771.717 olmuştur.
Bir önceki güne göre son 24 saatte +820.863yeni vaka tespit edilmiştir.
Dünya genelinde;
- Toplam iyileşen kişi sayısı : 318.814.607
- Toplam tedavi sürecinde hasta sayısı : 74.370.677
- Durumu kritik hasta sayısı : 90.736
- 4 Şubat 2022 tüm dünyada vefat sayısı : 13.216
- 3 Şubat 2022 tüm dünyada vefat sayısı : 11.471
- 2 Şubat 2022 tüm dünyada vefat sayısı : 12.069
- 1 Şubat 2022 tüm dünyada vefat sayısı : 13.136
- 31 Ocak 2022 tüm dünyada vefat sayısı : 9.821