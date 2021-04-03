Dünya koronavirüs tablosu! 3 Nisan Cumartesi dünyada Covid-19 korona vaka sayısı, vefat sayısı, iyileşen sayısı ve son durum nedir?
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Dünya koronavirüs tablosu! 3 Nisan Cumartesi dünyada Covid-19 korona vaka sayısı, vefat sayısı, iyileşen sayısı ve son durum nedir?

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Dünya koronavirüs tablosu! 3 Nisan Cumartesi dünyada Covid-19 korona vaka sayısı, vefat sayısı, iyileşen sayısı ve son durum nedir?

Koronavirüs vakaları ve vefatları devam ediyor. Türkiye'de olduğu gibi dünyadaki diğer ülkelerde de koronavirüs son durum sayıları açıklanıyor. Peki bugün 3 Nisan Cumartesi günü dünyadaki koronavirüs son durumu nedir, kaç ölü var, kaç vaka var, iyileşen sayısı kaç? İllere göre risk grubu!

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Çin'de başlayan ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs Covid-19 salgını ülkemizde de büyük ölçüde hissedildi. Vatandaşlar Türkiye'de ve dünyada güncel koronavirüs vaka sayılarını merak ediyor. Dünya koronavirüs tablosu! 3 Nisan Cumartesi dünyada Covid-19 korona vaka sayısı, vefat sayısı, iyileşen sayısı ve son durum nedir? Peki, 3 Nisan Cumartesi koronavirüs dünya değerleri kaç, vaka sayısı ne, kaç vefat var, iyileşen ve entübe hasta sayısı nedir tüm detaylar haberimizde…

3 NİSAN CUMARTESİ DÜNYADA KORONAVİRÜS TOPLAM VAKA SAYISI KAÇTIR?

Dünya koronavirüs tablosu! 3 Nisan Cumartesi dünyada Covid-19 korona vaka sayısı, vefat sayısı, iyileşen sayısı ve son durum nedir?

3 Nisan Cumartesi günü itibariyle dünya genelinde koronavirüs toplam vaka sayısı (hasta sayısı) 119.113.053 kişiye yükselmiştir.

Dünyada ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Çin vb. gibi ülkelerde koronavirüs son durum tablosuna aşağıdan göz atabilirsiniz.

TÜM TABLOYA BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ…

Dünya koronavirüs tablosu! 3 Nisan Cumartesi dünyada Covid-19 korona vaka sayısı, vefat sayısı, iyileşen sayısı ve son durum nedir?

3 NİSAN CUMARTESİ 2021 DÜNYA KORONAVİRÜS TABLOSU

Dünya genelinde güncel en çok vaka olan ilk 10 ülke aşağıdaki gibidir.

Dünya koronavirüs tablosu! 3 Nisan Cumartesi dünyada Covid-19 korona vaka sayısı, vefat sayısı, iyileşen sayısı ve son durum nedir?

Dünya koronavirüs tablosu! 3 Nisan Cumartesi dünyada Covid-19 korona vaka sayısı, vefat sayısı, iyileşen sayısı ve son durum nedir?

3 NİSAN CUMARTESİ DÜNYA GENELİNDE VEFAT SAYISI KAÇTIR?

3 Nisan günü dünya genelinde Covid-19 'dan 29,290 kişi vefat etmiştir. Son 24 saatte vefat sayısı ise +746'dir.

DÜNYA GENELİNDE TOPLAM VEFAT SAYISI KAÇ?

Koronavirüs dolayısıyla dünya genelinde toplam ölüm sayısı 2.641.746 olmuştur.

3 NİSAN CUMARTESİ DÜNYADA YENİ VAKA SAYISI?

Bir önceki güne göre son 24 saatte +11.607 yeni vaka tespit edilmiştir.

DÜNYA GENELİNDE TOPLAM İYİLEŞEN, TEDAVİ SÜRECİNDE VE KRİTİK HASTA SAYISI KAÇ?

Dünya genelinde;

Toplam iyileşen kişi sayısı: 94.724.239

Toplam tedavi sürecinde hasta sayısı: 21.747.068

Durumu kritik hasta sayısı: 89.952

Gündem Editörü - Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Gündem Editörü
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