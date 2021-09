Dünya koronavirüs tablosu! 22 Eylül Çarşamba 2021 tüm dünyada Covid-19 korona vaka sayısı, vefat sayısı, iyileşen sayısı ve son durum nedir?

Çin'de başlayan ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs Covid-19 salgını ülkemizde de büyük ölçüde hissedildi. Vatandaşlar Türkiye'de ve dünyada güncel koronavirüs vaka sayılarını merak ediyor. Peki 22 Eylül Çarşamba koronavirüs dünya değerleri kaç, vaka sayısı ne, kaç vefat var, iyileşen ve entübe hasta sayısı nedir tüm detaylar haberimizde... Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

22 EYLÜL ÇARŞAMBA DÜNYADA KORONAVİRÜS TOPLAM VAKA SAYISI KAÇTIR?

22 Eylül 2021 Çarşamba günü itibariyle dünya genelinde koronavirüs toplam vaka sayısı (hasta sayısı) 230.451.133 (230 milyon 451 bin yüz otuz üç) kişiye yükselmiştir.

Dünyada ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Çin vb. gibi ülkelerde koronavirüs son durum tablosuna aşağıdan göz atabilirsiniz.

22 EYLÜL ÇARŞAMBA 2021 DÜNYA KORONAVİRÜS TABLOSU

Dünya genelinde güncel en çok vaka olan ilk 13 ülke aşağıdaki gibidir.

22 EYLÜL ÇARŞAMBA DÜNYA GENELİNDE VEFAT SAYISI KAÇTIR?

15 Temmuz günü dünya genelinde Covid-19 'dan 8.425 kişi vefat etmiştir. Son 24 saatte vefat sayısı ise +3.540 .

DÜNYA GENELİNDE TOPLAM VEFAT SAYISI KAÇ?

Koronavirüs dolayısıyla dünya genelinde toplam ölüm sayısı 4.725.279 olmuştur.

22 EYLÜL ÇARŞAMBA DÜNYADA YENİ VAKA SAYISI?

Bir önceki güne göre son 24 saatte +166.109yeni vaka tespit edilmiştir.

DÜNYA GENELİNDE TOPLAM İYİLEŞEN, TEDAVİ SÜRECİNDE VE KRİTİK HASTA SAYISI KAÇ?

Dünya genelinde;

Toplam iyileşen kişi sayısı : 207.195.166

Toplam tedavi sürecinde hasta sayısı : 18.530.688

Durumu kritik hasta sayısı : 98.271

COVİD-19 TÜM DÜNYADA GÜN GÜN VEFAT SAYILARI

25 Haziran tüm dünyada vefat sayısı : 9342

26 Haziran tüm dünyada vefat sayısı : 8608

27 Haziran tüm dünyada vefat sayısı : 8565

28 Haziran tüm dünyada vefat sayısı : 7183

29 Haziran tüm dünyada vefat sayısı : 6339

30 Haziran tüm dünyada vefat sayısı : 6715

1 Temmuz tüm dünyada vefat sayısı : 8997

