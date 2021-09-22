Dünya koronavirüs tablosu! 22 Eylül Çarşamba 2021 tüm dünyada Covid-19 korona vaka sayısı, vefat sayısı, iyileşen sayısı ve son durum nedir?
Koronavirüs vakaları ve vefatları devam ediyor. Türkiye'de olduğu gibi dünyadaki diğer ülkelerde de koronavirüs son durum sayıları açıklanıyor. Peki bugün 22 Eylül 2021 Çarşamba günü dünyadaki koronavirüs son durumu nedir, kaç ölü var, kaç vaka var, iyileşen sayısı kaç?
Çin'de başlayan ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs Covid-19 salgını ülkemizde de büyük ölçüde hissedildi. Vatandaşlar Türkiye'de ve dünyada güncel koronavirüs vaka sayılarını merak ediyor. Peki 22 Eylül Çarşamba koronavirüs dünya değerleri kaç, vaka sayısı ne, kaç vefat var, iyileşen ve entübe hasta sayısı nedir tüm detaylar haberimizde... Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.
22 Eylül 2021 Çarşamba günü itibariyle dünya genelinde koronavirüs toplam vaka sayısı (hasta sayısı) 230.451.133 (230 milyon 451 bin yüz otuz üç) kişiye yükselmiştir. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.
Dünyada ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Çin vb. gibi ülkelerde koronavirüs son durum tablosuna aşağıdan göz atabilirsiniz.
Dünya genelinde güncel en çok vaka olan ilk 13 ülke aşağıdaki gibidir. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.
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15 Temmuz günü dünya genelinde Covid-19 'dan 8.425 kişi vefat etmiştir. Son 24 saatte vefat sayısı ise +3.540 . Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.
Koronavirüs dolayısıyla dünya genelinde toplam ölüm sayısı 4.725.279 olmuştur. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.
Bir önceki güne göre son 24 saatte +166.109yeni vaka tespit edilmiştir.
Dünya genelinde; Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.
- Toplam iyileşen kişi sayısı : 207.195.166
- Toplam tedavi sürecinde hasta sayısı : 18.530.688
- Durumu kritik hasta sayısı : 98.271
- 25 Haziran tüm dünyada vefat sayısı : 9342
- 26 Haziran tüm dünyada vefat sayısı : 8608
- 27 Haziran tüm dünyada vefat sayısı : 8565
- 28 Haziran tüm dünyada vefat sayısı : 7183
- 29 Haziran tüm dünyada vefat sayısı : 6339
- 30 Haziran tüm dünyada vefat sayısı : 6715
- 1 Temmuz tüm dünyada vefat sayısı : 8997
#Koronavirüs aşısı yaptırdınız mı?— Haberler.com (@Haberler) September 17, 2021