Dünya koronavirüs tablosu! 20 Aralık Pazar dünyada Covid-19 korona vaka sayısı, vefat sayısı, iyileşen sayısı ve son durum nedir?

Koronavirüs vakaları ve vefatları devam ediyor. Türkiye'de olduğu gibi dünyadaki diğer ülkelerde de koronavirüs son durum sayıları açıklanıyor. Peki bugün 20 Aralık 2020 Pazar günü dünyadaki koronavirüs son durumu nedir, kaç ölü var, kaç vaka var, iyileşen sayısı kaç? 20 Aralık dünyada koronavirüsten kaç kişi öldü? Toplam koronavirüsten ölen kişi!

Çin'de başlayan ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs Covid-19 salgını ülkemizde de büyük ölçüde hissedildi. Vatandaşlar Türkiye'de ve dünyada güncel koronavirüs vaka sayılarını merak ediyor. Peki 20 Aralık koronavirüs dünya değerleri kaç, vaka sayısı ne, kaç vefat var, iyileşen ve entübe hasta sayısı nedir tüm detaylar haberimizde...

20 ARALIK PAZAR DÜNYADA KORONAVİRÜS TOPLAM VAKA SAYISI KAÇTIR?

20 Aralık 2020 Pazar günü itibariyle dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı (hasta sayısı) 76.884.297 (76 milyon sekiz yüz seksen dört bin...) kişiye yükselmiştir.

Dünyada ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Çin vb. gibi ülkelerde koronavirüs son durum tablosuna aşağıdan göz atabilirsiniz.

20 ARALIK 2020 PAZAR DÜNYA KORONAVİRÜS TABLOSU

Dünya genelinde güncel en çok vaka olan ilk 10 ülke aşağıdaki gibidir.

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20 ARALIK PAZAR DÜNYA GENELİNDE VEFAT SAYISI KAÇTIR?

15 Aralık günü dünya genelinde Covid-19 'dan 8.443 kişi vefat etmiştir. Son 24 saatte vefat sayısı ise +4.839 'dur.

DÜNYA GENELİNDE TOPLAM VEFAT SAYISI KAÇ?

Koronavirüs dolayısıyla dünya genelinde toplam ölüm sayısı 1.695.994 olmuştur.

20 ARALIK PAZAR DÜNYADA YENİ VAKA SAYISI?

Bir önceki güne göre son 24 saatte +278.476yeni vaka tespit edilmiştir.

DÜNYA GENELİNDE TOPLAM İYİLEŞEN, TEDAVİ SÜRECİNDE VE KRİTİK HASTA SAYISI KAÇ?

Dünya genelinde;

Toplam iyileşen kişi sayısı : 53.927.541

Toplam tedavi sürecinde hasta sayısı : 21.260.762

Durumu kritik hasta sayısı : 106.101

DÜNYA GENELİNDE KASIM AYI KORONAVİRÜS VAKA SAYILARI

15 Aralık vaka sayısı : 496.156

14 Aralık vaka sayısı : 584.562

13 Aralık vaka sayısı : 672.514

12 Aralık vaka sayısı : 685.283

11 Aralık vaka sayısı : 692.166

10 Aralık vaka sayısı : 654.952

9 Aralık vaka sayısı : 585.121