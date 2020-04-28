Dünya korona ile sarsılırken Rus doktordan korkutan sözler: Evreni daha ölümcül bir salgın bekliyor
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Dünya korona ile sarsılırken Rus doktordan korkutan sözler: Evreni daha ölümcül bir salgın bekliyor

Ünlü Rus doktor Aleksandr Myasnikov, dünyanın ileride şu anki yeni tip koronavirüs salgınından daha ölümcül bir salgınla karşı karşıya kalacağını öngördü. Myasnikov, "Hepimiz yüzde 30-35 ölüm oranlı ciddi bir salgın bekliyoruz" yorumunda bulundu.

Dünya korona ile sarsılırken Rus doktordan korkutan sözler: Evreni daha ölümcül bir salgın bekliyor
28.04.2020 00:42 | Son Güncelleme: 28.04.2020 00:51

Rusya'da koronavirüs pandemisi izleme merkezinin sözcüsü Dr. Aleksandr Myasnikov, dünyanın ileri zamanda şu anda etkili olan Kovid-19 pandemisinden daha ölümcül bir salgınla yüzleşeceğini belirtti.

"ŞUAN İÇİNDE OLDUĞUMUZ DURUM DAHA İYİ HAZIRLANMAMIZA YARDIM EDECEK"

"Hepimiz yüzde 30-35 ölüm oranlı ciddi bir salgın bekliyoruz" öngörüsünde bulunan Myasnikov, koronavirüs ile ilgili mevcut durumun dünyaya yeni salgına daha iyi hazırlanması için yardım edeceğini kaydetti. Rus doktor ayrıca şu anda koronavirüsü kapma olasılığının en yüksek olduğu en tehlikeli yerin hastaneler olduğunu vurguladı.

"AŞAĞI HAREKET MAYIS SONLARINDA BAŞLAR"

Doktor Myasnikov geçen çarşamba verdiği demeçte daha önce Rusya'daki salgının ulaşacağı en tepe noktası ile ilgili kendi tahminini çürüttü. Ülkelerin bulaşma vakalarında ortalama 2-3 ayda en üst noktaya ulaştığını ifade eden Myasnikov, "Bizde ise vakalar benim öngördüğüm gibi değil, neredeyse 1 ay geç başladı. Şimdiki durum, mayısta platoya ulaşacağımızı, mayıs sonlarına doğru ise aşağıya dönüş başlayacağını gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Myasnikov geçen pazartesi koronavirüs hastalığını geçirdiğini, yapılan testlerin vücudunda enfeksiyona karşı oluşan antikor varlığını gösterdiğini açıklamıştı.

Dünya korona ile sarsılırken Rus doktordan korkutan sözler: Evreni daha ölümcül bir salgın bekliyor
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Dünya Manşet

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