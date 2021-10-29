Koca ülkenin yetkililerini telaş sardı! Kaçınılmaz son yaklaşıyor, sular altında kalacaklar

Avrupa'nın önemli ülkeleri arasında yer alan Hollanda'nın yakın bir gelecekte sular altında kalacağı sürekli dillendiriliyor. Ancak konuyla ilgili ilk defa Hollanda'nın yetkili bir kurumu tarafından ciddi endişeler içeren rapor yayınlandı. Raporda, ülkenin sular altında kalacağına dair bilgilere yer verildi. Hollanda Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü (KNMI) Pazartesi günü, Hollanda kıyılarında deniz seviyesinin beklenenden daha hızlı yükselebileceği ve 2100 yılına kadar yükselişin iki metreye ulaşabileceği uyarısında bulundu.

ARTIŞ 2 METREYİ BULABİLİR

KNMI'den yayınlanan yeni rapora göre, sera gazı emisyonları azaltılmadığı takdirde Hollanda kıyılarında deniz seviyesi 2100 yılı civarında, yüzyılın başındaki seviyesine kıyasla 1,2 metre yükselebilir. Raporda ayrıca, "Güney Kutbu'ndaki Antarktika Buz Tabakası'nın erimesi hızlanırken "2100 yılına kadar deniz seviyesinde 2 metrelik bir artış bile görülebilir" denildi.

KNMI raporundaki yeni öngörüler Birleşmiş Milletler Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli'nin (IPCC) Ağustos ayında yayınlanan raporuna dayanıyor ve kurumun kendi araştırmalarıyla destekleniyor.

İKLİM HIZLA DEĞİŞİYOR

Deniz seviyesinde hesaplanan yükselme tahmini de yukarıya çekilmiş durumda. KNMI 2014 yılında, 2100'de söz konusu yükselmenin en fazla 1 metre olacağını tahmin etmişti. IPCC raporu doğrultusunda KNMI de Hollanda'nın ikliminin çok hızlı değiştiğini kaydetti. Meteoroloji enstitüsü, "Bu raporla birlikte hızla meydana gelen iklim değişikliğinin aciliyeti netleşiyor" ifadesini kullandı.

KNMI, deniz seviyesindeki yükselmenin yanı sıra, kurak ilkbahar ve yazların sayısının artacağını ve aşırı yaz yağmurlarının daha fazla yaşanacağını öngörüyor. KNMI raporunda "İklimimiz giderek Güney Avrupa iklimine doğru kayıyor" denildi.

Xinhua - Son Dakika Haberleri

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