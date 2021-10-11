İngiltere'den bomba iddia: Rusya, Sputnik V koronavirüs aşısını oluşturmak için Oxford aşısının planını çaldı - Haberler
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İngiltere'den bomba iddia: Rusya, Sputnik V koronavirüs aşısını oluşturmak için Oxford aşısının planını çaldı

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Dünya

İngiliz medyasında yer alan aşıda hırsızlık iddiası ülkenin bir numaralı gündemi haline geldi. İsimleri gizli tutulan güvenlik yetkililerinin ifadelerine göre Rusya, Sputnik V koronavirüs aşısını oluşturmak için Oxford aşısının planını çaldı. Hükümet cephesinden ve Rusya'dan söz konusu iddiayla ilgili henüz bir açıklama yapılmazken, Muhafazakar Parti Milletvekili Bob Seely casusluk iddialarıyla ilgili ciddi adımlar atılması gerektiğini söyledi.

Dünya İngiltere'den gelen aşıda hırsızlık iddiası ile çalkalanıyor. İngiliz The Sun gazetesinde yer alan habere göre, Rusya, Sputnik V koronavirüs aşısını oluşturmak için Oxford aşısının planını çaldı.

The Sun'a konuşan ismi gizli tutulan güvenlik yetkilileri yabancı bir casusun hayati verileri çaldığına dair kanıtları olduğunu söyledi.

Rusya'nın Sputnik aşısının Oxford tarafından tasarlanan aşıya benzer bir teknoloji kullandığı biliniyordu. The Sun'a göre, uzmanlar artık bunun bir şüphe olmaktan çıktığı görüşünde.

Muhafazakar Parti Milletvekili Bob Seely ülkenin bir numaralı gündemi haline gelen gelişme sonrası "Çin ve Rus casusluk iddiaları hakkında artık ciddi adımlar atmamız gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Hükümet cephesinden ve Rusya'dan ise söz konusu iddia ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz yıl aşı geliştiren ABD, Kanada ve İngiltere'deki birimler siber saldırıların hedefi olmuş, bu saldırıların arkasında Rusya olduğu iddia edilmişti.

İngiltere'den bomba iddia: Rusya, Sputnik V koronavirüs aşısını oluşturmak için Oxford aşısının planını çaldı
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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Haber: İngiltere'den bomba iddia: Rusya, Sputnik V koronavirüs aşısını oluşturmak için Oxford aşısının planını çaldı - Haberler
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