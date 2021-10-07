İlk defa keşfedilen esrarengiz canlı! İsmi daha konulmadı, kan emerek hayatta kalıyor - Haberler
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İlk defa keşfedilen esrarengiz canlı! İsmi daha konulmadı, kan emerek hayatta kalıyor

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İlk defa keşfedilen esrarengiz canlı! İsmi daha konulmadı, kan emerek hayatta kalıyor

Japonya'da daha önce benzerine rastlanmamış esrarengiz bir canlı bulundu. Suda yaşayan canlının ismi henüz belli değil ancak kan emdiği tespit edildi. Üzerindeki rengini de kandan alıyor.

Japonya'nın en kuzeydeki adası Hokkaido'daki sahil kasabası Rausu yakınlarında balıkçılar tarafından dünyada ilk kez görülen bir canlı keşfedildi. İsmi henüz konmayan canlı kan emiyor. Üzerindeki pembemsi rengi de kan emmesinden aldığı düşünülüyor.

Independent'te yer alan habere göre temmuz sonunda Aquamarine Fukushima'da sergilenmeye başlayan kabuklu hayvan, sahil kasabasında balıkçılar tarafından bulundu. Yaratığın 800 ila bin 200 metre derinlikte yakalandığı ve keşfedildiği anda karnının şiş göründüğü aktarıldı. Yetkililer yaratığın karnı düzleştiğinde acıkmış olacağını söylüyor.

Görenlerin iştahını kabartan bu kabuklu canlı, aslında kan emici bir parazit. Zira doğada Rocinela cinsi, genellikle diğer deniz canlılarının sırtlarında veya iç organları arasında yaşam sürdürüyor. Hibino bu cinsin çoğu üyesinin aslında donuk ve kahverengi göründüğünü ama bu özel canlının muhtemelen eski ev sahibinin rengini aldığını ifade etti.

Akvaryum yetkilisi, "Parazit olduğu için beslendiği balığın kan renginin aktarıldığını düşünüyoruz" diye konuştu. Ancak hayvanın bu çiğ balık görünümünü elde etmek için tam olarak neyle beslendiğini bilmek mümkün değil.

Uzmanlar sadece üç santimetre uzunluğundaki kabuklunun kendinden daha büyük tüm deniz canlılarının üzerinde kolayca saklanabileceğini belirtiyor. "Hayvanı ne kadar süre sergileyebileceğimizi ve hatta hayatta kalıp kalamayacağını bile bilmiyorduk" diyen Hibino, yaratığa minnettarlığını şöyle ifade etti: Ama o dayandı, bizim için hayatta kaldı.

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Haber: İlk defa keşfedilen esrarengiz canlı! İsmi daha konulmadı, kan emerek hayatta kalıyor - Haberler
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