Herkesin gözü önünde yeni atanan valiye "Türkçe konuş" tokadı! Ses tüm salonda yankılandı

İran'ın Doğu Azerbaycan Eyaleti'nin Türk şehri olan Tebriz'e eski Devrim Muhafızları Ordusu Aşura Tümeni Komutanı vali Zeynolabedin Horrem atandı. Vali, devir teslim töreninde Devrim Muhafızları Komutanı Albay Eyüp Alizade'den bir anda tokat yedi. Saldırının nedeni tam olarak bilinmese de iddiaya göre Alizade, Horrem'e Tebriz'de Türkçe değil, Farsça konuştuğu için vurdu.

VALİ SALDIRGANI AFFETTİ

Hürrem, eylemi gerçekleştiren kişiyi tanımadığını ancak affettiğini ve kendisinden şikayetçi olmadığını açıkladı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Tebriz Savcılığı, Devrim Muhafızları Ordusu mensubu olduğu belirtilen eylemci hakkında soruşturma başlatıldığını açıklarken, Tebriz'deki Devrim Muhafızları Ordusu da yayınladığı yazılı açıklama ile Hürrem'e destek vererek söz konusu kişiyle ilgili yasal adımların atılacağını duyurdu.

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