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Havalimanında herkesin içinde çırılçıplak gezen kadın şaşkınlığa neden oldu

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Havalimanında herkesin içinde çırılçıplak gezen kadın şaşkınlığa neden oldu

ABD'nin Colorado eyaletindeki Denver kentinde havalimanında çırılçıplak gezerek etraftakilere soru soran kadın, polisin olay yerine intikal etmesinin ardından giydirilerek sağlık ekiplerine teslim edildi.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Denver kentinde ilginç anlar yaşandı. Alkollü olduğu belirtilen kadın, uzun bir süre havalimanında çırılçıplak dolaştı.

ÇEŞİTLİ SORULAR YÖNELTTİ

CBS Denver'de yer alan habere göre, ABD'nin Colorado eyaletindeki kentlerden Denver'de kimliği belirsiz bir kadın, 19 Eylül tarihinde çırılçıplak vaziyette görüldü. Polisler gelmeden önce kadının, etrafındakilere 'Nasılsın?', 'Nerelisin?' şeklinde sorular yönelttiği aktarıldı.

OLAY YERİNE POLİS ÇAĞRILDI

Sonrasında kadının gülerken üzerini battaniye ile örtmeye çalıştığı fark edildi. Polis, kadının sağlık sorunun olduğu bilgisini paylaştı. Bununla beraber kadının alkollü olduğunu belirten polis, kadına müdahale ederek sağlık görevlilerine teslim etti. Kadının ambulansla kentteki üniversite hastanesine kaldırıldığı ifade edildi.

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