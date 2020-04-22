Dünya Günü, Korona virüs gölgesi altında kutlanıyor 50 yıl önce ilk defa gerçekleştirilen ve 22 Nisan'da kutlanan "Dünya Günü" Korona virüs tehdidi altında kutlanıyor.

50 yıl önce ilk defa gerçekleştirilen ve 22 Nisan'da kutlanan "Dünya Günü" Korona virüs tehdidi altında kutlanıyor.

Uzmanlar, kıyafetler için doğalın seçilmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Dünya Günü nedeniyle 20-26 Nisan haftası ise moda devrimi haftası olarak kutlanıyor. Korona virüs sonrası dünya yeniden dizayn olurken uzmanlar tarafından 'Plastik içermeyen bir hayat yaşayın, dünya plastiğinin büyük bir kısmının okyanuslarımızda biriktiği bir sır değil ama görmediğiniz plastiği hiç merak ettiniz mi?' uyarılarında bulunuluyor.

Uzmanlar, giydiklerimizin içeriğini bilmeye ve plastik var mı diye kontrol etmeye davet ediyor. Dolabınızdaki plastiğe veda etmek için ise bazı basit adımları sıralıyor: "Giysilerinizde Merinos yünü gibi doğal elyafı tercih edin. Her kullanımdan sonra yıkamayın, yünlü giysiler, hem kokuya hem de lekelere karşı dayanıklı olduğundan daha az yıkamaya ihtiyaç duyar. Bu size hem zaman hem de elektrik faturanızı düşererek para kazandırır. Kurutma makinası yerine, doğal olarak kurutmayı tercih edin. Kullanmak istemediğiniz eşyaları ailenize, arkadaşlarınıza verebilir veya kıyafet değiş-tokuşu yapabilirsiniz. Giysilerinize bakım ve onarım yapabilirsiniz, bu da giysinizin ömrünü uzatır. Her yıl 21 milyar ton giysi, katı atık olarak çöpe gidiyor. Doğayı korumak için üzerine düşeni yapabilirsiniz". - İSTANBUL

Kaynak: İHA