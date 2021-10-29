Gündeme oturan kare! Leoparın avladığı annesine sımsıkı sarılan yavru maymunun korkunç sonu

Zambiya, Chipata'da vahşi doğa fotoğrafçısıShafeeq Mulla tarafından kaydedilen fotoğraf bir anda tüm dünyada gündeme oturdu. Sansasyonel bir kare olan fotoğrafta leopar, anne ve yavru maymun yer alıyor. Yürek burkan an saniye saniye objektiflere yansıdı.

ANNESİNE SIMSIKI SARILDI

Söz konusu fotoğrafta annesi, leopar tarafından avlanan yavru maymunun son bir çare ile annesine sımsıkı sarılması yer alıyor. Güney Luangwa Ulusal Parkı'nda çekilen görüntüde yavru maymunun annesini bırakmaması takdir topladı.

YAVRU MAYMUNUN ACI SONU

Tehlikeye rağmen annesini bırakmayan yavru maymun, bir süre sonra annesiyle aynı sonu paylaşmaktan kaçamadı. Leopar sürüsü, annesinden sonra yavru maymunu da kısa süre içerisinde öldürdü.

İşte o fotoğraflar:

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