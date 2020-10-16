Dünya Gıda Günü ne zaman, nedir? Dünya Gıda Günü 2020 teması

Dünya Gıda Günü, açlıkla mücale etmeyi ve açlığı yok etmeyi amaçlayarak oluşturuldu. Peki, Dünya Gıda Günü ne zaman? Yoksulluk ve açlığın arkasındaki sorunlar hakkında farkındalık yaratma düşüncesiyle 1981 yılından bu yanan farklı temalarla kutlanıyor. Dünya Gıda Günü teması nedir?

1945 yılında kurulan Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün kuruluşunu kutlamak için her yıl düzenlenen Dünya Gıda Günü, farkındalık günüdür ve dünya genelinde birçok sivil toplum kuruluşu tarfından da destek görür. Dünya Gıda Günü nedir?

DÜNYA GIDA GÜNÜ NEDİR?

Dünya Gıda Günü, her yıl dünya çapında 16 Ekim'de, 1945 yılında kurulan Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün kuruluş tarihi onuruna düzenlenen uluslararası gündür. Gün, gıda güvenliği ile ilgilenen diğer birçok kuruluş tarafından yaygın olarak kutlanır. Açlıkla mücadele çabaları, çatışmalı bölgelerde barışın sağlanmasına katkı sağlaması, savaş ve silah yerine kullanılan açlığın durdurulmasında itici güç olarak biliniyor. Her yıl 150'den fazla ülkede gözlemlenmekte ve yoksulluk ve açlığın arkasındaki sorunlar hakkında farkındalık yaratmaktadır.

DÜNYA GIDA GÜNÜ 2020 TEMASI NEDİR?

Bu anlamlı ve özel gün, 1981 yılından itibaren farklı temalarla hayata geçiriliyor. İlk teması ''Önce yemek gelir'' olan Dünya gıda Günü 2020 teması ise ''Büyütelim, Besleyelim, Hep Birlikte Sürdürelim'' olarak belirlendi. Temaların seçiminde dikkat edilen nokta ise tarıma vurgu yapmasıdır.