Dünya genelindeki ormanlık alan Fransa kadar büyüdü
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Dünya genelindeki ormanlık alan Fransa kadar büyüdü

Dünya genelindeki ormanlık alan Fransa kadar büyüdü
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

Gençleşmiş ormanların haritasını oluşturmak için uydu verilerini kullanan Trillion Trees, son 20 yılda dünya genelindeki ormanlık alanların Fransa'nın yüz ölçümü büyüklüğünde genişlediğini açıkladıBirdlife International, Vahşi Yaşamı Koruma Topluluğu (WCS) ve Dünya Doğayı Koruma Vakfı...

Gençleşmiş ormanların haritasını oluşturmak için uydu verilerini kullanan Trillion Trees, son 20 yılda dünya genelindeki ormanlık alanların Fransa'nın yüz ölçümü büyüklüğünde genişlediğini açıkladı

Birdlife International, Vahşi Yaşamı Koruma Topluluğu (WCS) ve Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) tarafından dünya çapında bir trilyon ağaç dikimi hedefine yönelik Trillion Trees tarafından araştırma yapıldı. Araştırmaya göre, 2000 yılından bu yana dünya genelindeki ormanlık alanların Fransa büyüklüğünde genişlediği ifade edildi. Gelişen ormanlık alanın, 5.9 Gigaton karbondioksit eşdeğerini emebilme potansiyeline sahip olduğu ve bunun da ABD'nin yıllık emisyonlarından daha fazla olduğu belirtildi. Trillion Trees ekibi, gençleşmiş ormanların haritasını oluşturmak için uydu verilerini kullandığını açıkladı. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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