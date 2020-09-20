Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 961 bin 461'e yükseldi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 961 bin 461'e yükseldi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 961 bin 461'e, virüs tespit edilen kişi sayısı 30 milyon 991 bin 301'e yükseldi.

Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 961 bin 461'e yükseldi
20.09.2020 09:53 | Son Güncelleme: 20.09.2020 09:57

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 961 bin 461'e, virüs tespit edilen kişi sayısı 30 milyon 991 bin 301'e yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 22 milyon 587 bin 826'ya ulaştı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140'tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip ülke olan ABD'de son paylaşılan verilere göre, toplamda 6 milyon 967 bin 403 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 203 bin 824'e ulaştığı bildirildi.

GÜNEY AMERİKA'DA BİLANÇO ARTIYORGüney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. En fazla vakaya sahip 3'üncü ülke olan Brezilya'da son paylaşılan verilere göre, toplamda 4 milyon 528 bin 347 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 136 bin 565'e ulaştığı bildirildi. Dünya genelinde vaka sayısı olarak 5'inci sırada bulunan Peru'da vaka sayısı 762 bin 865'e yükselirken, virüs kaynaklı can kaybı 31 bin 369 olarak rapor edildi.AVRUPA'DA VAKA SAYISINDA ARTIŞ SÜRÜYORİspanya'da hızlı vaka artışı yaşanırken vaka sayısı 659 bin 334, virüs kaynaklı ölü sayısı 30 bin 495 olarak raporlandı. Fransa'da vaka sayısında artış sürüyor. Toplam vaka sayısı 442 bin 194'e ulaştı. Ülke genelinde toplam can kaybının da 31 bin 274'e yükseldiği aktarıldı.

 


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Halife Hafter Emmanuel Macron Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Müge Anlı Şeyma Subaşı Merve Dizdar
Spor Falcao Arda Turan Eddie Newton Mbaye Diagne Malcolm Thomas
Daha Fazla Kaza İzmit Fransa Türk Lirası
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 961 bin 461'e yükseldi - Wuhan
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.9.2020 09:59:26. #1.14#
title