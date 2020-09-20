Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 961 bin 461'e yükseldi Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 961 bin 461'e, virüs tespit edilen kişi sayısı 30 milyon 991 bin 301'e yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 961 bin 461'e, virüs tespit edilen kişi sayısı 30 milyon 991 bin 301'e yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 22 milyon 587 bin 826'ya ulaştı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140'tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip ülke olan ABD'de son paylaşılan verilere göre, toplamda 6 milyon 967 bin 403 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 203 bin 824'e ulaştığı bildirildi.

GÜNEY AMERİKA'DA BİLANÇO ARTIYORGüney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. En fazla vakaya sahip 3'üncü ülke olan Brezilya'da son paylaşılan verilere göre, toplamda 4 milyon 528 bin 347 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 136 bin 565'e ulaştığı bildirildi. Dünya genelinde vaka sayısı olarak 5'inci sırada bulunan Peru'da vaka sayısı 762 bin 865'e yükselirken, virüs kaynaklı can kaybı 31 bin 369 olarak rapor edildi.AVRUPA'DA VAKA SAYISINDA ARTIŞ SÜRÜYORİspanya'da hızlı vaka artışı yaşanırken vaka sayısı 659 bin 334, virüs kaynaklı ölü sayısı 30 bin 495 olarak raporlandı. Fransa'da vaka sayısında artış sürüyor. Toplam vaka sayısı 442 bin 194'e ulaştı. Ülke genelinde toplam can kaybının da 31 bin 274'e yükseldiği aktarıldı.

Kaynak: DHA