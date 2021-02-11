Dünya genelinde her 5 ölümden birinin hava kirliliğinden kaynaklandığı ortaya çıktı
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Dünya genelinde her 5 ölümden birinin hava kirliliğinden kaynaklandığı ortaya çıktı

11.02.2021 16:16 | Son Güncelleme: 11.02.2021 16:50
Dünya genelinde her 5 ölümden birinin hava kirliliğinden kaynaklandığı ortaya çıktı

Harvard Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma, dünya genelinde gerçekleşen her 5 ölümden birinin fosil yakıtların yarattığı hava kirliliği nedeniyle gerçekleştiğini ortaya çıkardı.

Harvard Üniversitesi'nin salı günü yayımladığı bir araştırmaya göre, 2018 yılında gerçekleşen 5 ölümden biri fosil yakıtların meydana getirdiği hava kirliliği ile bağlantılı. Araştırmada 2018 yılında 8 milyondan fazla kişinin bu nedenle hayatını kaybettiği belirtildi.

KALABALIK ŞEHİRLERDE ÖLÜM ORANLARI DAHA FAZLA

Huffington Post'ta yayımlanan araştırma, hava kirliliğinin insan sağlığına olan olumsuz etkisini vurgularken, en yüksek ölüm oranlarının kalabalık şehirlerde olduğunu gösterdi. Araştırmada bu bölgelerin çoğunlukta olduğu yerler olarak Kuzey Amerika, Avrupa ve Güneydoğu Asya işaret edildi.

"VİCDANIMIZ RAHAT BİR ŞEKİLDE GÜVENEMEYİZ"

Londra Üniversitesi Akademisi'nden ve araştırmanın yazarlarından Eloise Marais yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Sağlıklı, uygulanabilir ve daha temiz alternatifler olduğunu bildiğimiz halde bu kadar ciddi etkileri olan fosil yakıtlara vicdanımız rahat bir şekilde güvenmeye devam edemeyiz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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