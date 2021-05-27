Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda ikinci olan Cansel Özkan, Konya'da

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda dünya ikincisi olan Cansel Özkan için Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde karşılama töreni düzenlendi.

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda dünya ikincisi olan Cansel Özkan için Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde karşılama töreni düzenlendi.

Uçaktan indikten sonra Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne gelen genç sporcu, İl Müdürü Abdurrahman Şahin, Amatör Spor Kulüpleri Başkanı Remzi Ay, antrenörü Talat Ünlü ile Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'ndeki (TOHM) sporcu arkadaşları tarafından karşılandı.

Konya Gençlik ve İl Spor Müdürü Abdurrahman Şahin, Cansel'e çiçek vererek, başarısından dolayı tebrik etti.

Heyecanlı olduğu görülen ve törene gelenlere teşekkür eden Cansel Özkan, "Bayrağımızı Özbekistan'da dalgalandırdığım için çok mutluyum. Yeni hedefim önümüzdeki Tokyo Olimpiyatları'na katılmak. İnşallah oradan da ülkeme yine madalyayla dönerim." dedi.

Cansel Özkan, arkadaşları ile toplu fotoğraf çektirdi.

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda Kadınlar 59 kiloda yarışan sporcu Cansel Özkan, silkmede 104 kilo ile 6. sırada yer alırken, koparmada 90 kilo, toplamda da 194 kilo ile iki gümüş madalya elde etmiş ve dünya ikincisi olmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Çetinkaya