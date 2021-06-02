Dünya Gazetesi Temsilcilerinden Vali Orhan Tavlı'ya Ziyaret

Dünya Gazetesi Ege Bölge Temsilcisi Yaşar Kuş ve Haber Müdürü Ahmet Usman Muğla Valisi Orhan Tavlı'yı makamında ziyaret etti.

Dünya Gazetesi Ege Bölge Temsilcisi Yaşar Kuş ve Haber Müdürü Ahmet Usman Muğla Valisi Orhan Tavlı'yı makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Orhan Tavlı, Muğla'nın tarihi, kültürel, doğal, yeraltı ve yerüstü değerleriyle turizmde, tarımda, mermercilikte önemli bir yere sahip olduğunu ifade ederek, Muğla'nın mevcut gelişimine ve tanıtımına katkı sağlayacak proje ve yatırımlardan bahsetti.

Dünya Gazetesi Ege Bölge Temsilcisi Yaşar Kuş ve Haber Müdürü Ahmet Usman kabullerinden dolayı Vali Orhan Tavlı'ya teşekkür etti.

Ziyarette Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Bingöl'de hazır bulundu.

Kaynak: Habermetre