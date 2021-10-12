Evin mutfağındaki Hz. İsa görüntüsü tüyler ürpertti! Sildikçe kendisini yeniliyor

Bélmez kentinde yaşayan Pereira ailesinin başına ilginç bir olay geldi. Evin mutfağına giden aile bireyleri, duvarda yer alan resmi görünce kısa süreli şaşkınlığa uğradı. Daha sonra resme yaklaşan Pereira ailesi, görüntüdeki kişiyi Hz. İsa'ya benzetti.

LEKEYİ SİLMEYİ DENEDİLER

İddialara göre fotoğraf ilk olarak 1971 yılında görüldü. Aile üyeleri daha sonra birçok kez resmi silmek için çaba gösterdiler ancak resim her silinişinde, belli bir süre sonra yeniden çıktı. Resmin bugüne kadar nasıl geldiği bilinmiyor.

ZAMAN ZAMAN DEĞİŞİYOR

Aile üyeleri, resmin aynı kalmadığını da iddia ediyor. Zaman zaman erkeğe bürünen resmin, zaman zaman da kadına dönüştüğü öne sürülüyor. María Gómez Cámara isimli kadın, resmi gördükten sonra hemen kocası Juan ve oğlu Miguel'e haber verdiğini, baba- oğlun duvarı baltayla parçaladığını ancak ortaya daha korkunç bir resim çıktığını söyledi.

UZMANLAR ANLAM VEREMİYOR

Fotoğrafla ilgili hikaye, kısa süre içerisinde geniş bir kesime yayıldı. Uzmanların da yakından incelediği görüntüye ilişkin henüz net bir bilgi yok. Evin eski bir mezarlığa yakın olması görüntü hakkındaki iddiaları daha esrarengiz kılıyor.

KADIN ÖLDÜKTEN SONRA DA SİLİNMEDİ

Görüntüyle ilgili bir başka iddia ise bu oyunu ailenin oynadığı. Bölgenin turistik bir yer olmasını isteyen ailenin görüntüyü kendi çizdiği ve bu sayede turist çekmeyi hedeflediği ileri sürülüyor.

Ancak evin sahibinin 85 yaşında ölmesinin ardından eve giden bir takım araştırmacıların yine de görüntüyü silemediği belirtiliyor.

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