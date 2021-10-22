Evergrande: Çin'in emlak devinin hisseleri borç faizini ödediği haberi sonrası yükseldi

Çin medyası, dev emlak şirketi Evergrande'nin vadesi gelen borç faizini ödediği ni bildirdi. Haber sonrası Evergrand e hisseleri Hong Kong borsasında yüzde 6 değer kazandı.

Geçen ay 83,5 milyon dolarlık faiz ödemelerini yapamayınca şirkete 30 gün ek süre verilmişti ve bu süre 23 Ekim Cumartesi günü doluyordu.

Reuters haber ajansına göre şirket Cuma günü itibarıyla ödemesini yapmayı başardı.

Eğer ödeme yapılamasaydı, şirket resmen iflas sürecine girecekti.

Fakat şirketin sorunlarının çözüldüğünü söylemek için henüz erken görünüyor.

Evergrande'nin toplam 300 milyar doları aşan borcu var ve önümüzdeki haftalarda yeni ödemeler yapması gerekiyor.

Şirketin hisseleri bir gün önce, gayrimenkul hizmetlerinin bir kısmının satışı için yapılması beklenen anlaşmanın iptal olduğu haberler i üzerine hızla düşmüştü.

Çin'in bir diğer gayrimenkul şirketi Hopson'un, Evergrande'ye bağlı emlak şirketinin yüzde 51 hissesini 2 milyar 600 milyon dolar karşılığında alması bekleniyordu.

Fakat her iki şirket de koşullar üzerinde anlaşamadıkları için sözleşmenin yapılamadığını açıklamıştı.

Kısa vadeli ferahlama

Evergrande'nin bugün yaptığı bildirilen faiz ödemesinin yatırımcıların uzun vadeli kaygılarını gidermesi güç.

Şirket bu ödemeyi gerçekten yapmışsa bile, bu sadece kısa vadeli bir ferahlama getirecek.

Gelecek hafta Evergrande'nin 47,5 milyon dolarlık bono (borçlanma) faizi ödemesi daha var.

Şirketin 300 milyar doları aşan borçlarının ödenmesi giderek daha zor görünüyor.

Şirketin pasif borçlar toplamı, Çin'in gayrisafi yurtiçi hasılasının yüzde 2'sine eşit.

Yorumcular dev gayri menkul şirketinin ayakta kalabilmek için bir yeniden yapılanmaya gitmesi ya da Çin hükümeti tarafından kurtarılması gerektiğini söylüyorlar.

Şirket batarsa, Çin, bölge ve dünya ekonomileri üzerinde çok büyük olumsuz etkiler yaratmasından kaygı duyuluyor.

Gayrimenkul sektöründeki dev borçlanma düzeyinden endişelenen Çin, geçen yıl yabancı yatırımcılardan borçlanma oranlarını sınırlamış, bu da Evergrande'nin sıkıntıya düşmesine sebep olmuştu.