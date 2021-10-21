Erdoğan'ın operasyon sinyali YPG'yi korkuttu! Gençleri zorla terör örgütüne katmaya başladılar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'nin kuzeyine yönelik operasyon sinyali vermesinin ardından PKK/YPG, gençleri zorla terör örgütüne katmaya başladı. Dün sabahtan itibaren kasabaların girişlerine konuşlandırdığı kontrol noktaları ile 50'ye yakın genci tutuklayan terör örgütünün bu hamlesi, çocukları zorunlu askerliğe maruz kalacak ebeveynlerde büyük korku yarattı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'nin kuzeyine askeri harekat sinyali vermesinin ardından terör örgütü PKK/ Ypg'de panik havası hakim olmaya başladı. Örgüt, gençleri zorla bünyesine katmak için yeni bir hamle başlattı.
50'YE YAKIN GENCİ TUTUKLADILAR
Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre YPG'ye bağlı askeri polis ekipleri, dün sabahtan itibaren "asayiş güçleri" ile koordineli olarak kontrol noktaları ve mobil devriyelerle 46'dan fazla genci tutukladı. Terör örgütünün başlattığı kampanya, Rakka kentinin batısındaki El-Mahmodli, Vadyan, Mansura, Kadiran, Raşid ve Salhabiyeh köylerini kapsadı.
KASABA GİRİŞLERİNE KONTROL NOKTALARI KONUŞLANDIRILDI
Çoğu ailesini desteklemek için çalışan gençlerin ebeveynleri, çocuklarının terör örgütüne katılacağından büyük korku duyuyor. PKK/YPG, Türkiye'nin askeri harekat başlatma sinyalinin ardından, toplayabildiği kadar genç toplamak için Rakka kırsalındaki kasabaların girişlerine, merkezlerine mobil kontrol noktası ve devriye konuşlandırdı. Gözaltına alınan gençlerin en az 18 yaşında olduğu belirtildi.