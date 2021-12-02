Dünya Engelliler Günü ne zaman? Anlam ve Önemi

Uluslararası Engelliler Günü 1992 yılından bu yana 3 Aralık günü Birleşmiş Milletler tarafından uluslararası bir gün olarak kabul edilmiştir. Peki, Dünya Engelliler Günü ne zaman? Engelliler Günü tarihi nedir?

DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ NE ZAMAN?

Dünya Engelliler Günü her yıl 3 Aralık'ta kutlanmaktadır. Dünya Engelliler Günü, Birleşmiş Milletler tarafından 1992 yılından bu yana kutlanan uluslararası bir farkındalık günü. Bu günde dünya çapında organizasyonlar düzenlenmektedir. Hükûmet desteği ve sivil toplum organizasyonlarıyla birlikte bu günün kutlanması çeşitlilik göstermektedir. Her yıl bu gün için değişik bir tema edinilmektedir.

3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ ANLAM VE ÖNEMİ NEDİR?

Engelli vatandaşları ve tüm dünya üzerindeki her türlü engelli birey için farkındalık yaratılması için yapılan oldukça özel bir gün.

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