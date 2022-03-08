ANTALYA (İHA) - Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü serada domates toplayarak geçiriyorlar

ANTALYA 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü farklı etkinliklerle kutlanırken Antalya'nın Aksu ilçesinde yaşayan üretici kadınlar, serada ürün topladılar. Sabahın erken saatlerinde seraya girdiklerini söyleyen kadınlar, domates, biber ve patlıcan ne varsa topladıklarını hem ev işlerini hem de bahçe işlerini aksatmadan üretmeye devam ettiklerini söylediler. Sabahın ilk saatlerinde seraya gelen Senem Celbiş Karakuş, tüm kadınların kadınlar gününü kutlayarak "Kadınlar çiçektir. Onları üzmemek el üstünde tutmak gerekiyor. Allah onların yolunu açık etsin. Gelecek nesilleri onlar yetiştiriyor. Hepsinin gününü kutluyorum" dedi.

"Emekli olduktan sonra üreticiliğe başladım"

Yıllarca hemşire olarak ülkenin dört bir tarafında sağlık hizmeti verdikten sonra emekliye ayrılan Senem Celbiş Karakuş, Hacıaliler Mahallesi'nde ki serasında kokteyl domates üreterek aile bütçesine katkıda bulunuyor. Karakuş, "Burada doğdum. Bir süre Türkiye'yi gezdikten sonra kendi köyüme döndüm. Bahçe işiyle uğraşmaya başladım. Bizim zamanımızda tarla sebzeciliği vardı. Seracılık yoktu. Domates ekerek seracılığı denemek istedim. İlk defa denedim. Don nöbetlerinde herkes yatağında uyurken gece sabahlara kadar soba yakmak zorunda kaldık. Bütün kadınlarımızın emeğine eline sağlık onlar her şartta üretmeye çalışıyorlar" dedi.

"Kadınlarımızın günü kutlu olsun"

Dünya Emekçi Kadınlar Gününü serada kutlayan Senem Celbiş Karakuş, "Kadın evde eş ve anne, tarlada, bağda bahçede emekçi. Çok emekler vererek çalışıyorlar, hakları ödenmez. Sabah çok erken güne başlıyoruz. Ev işlerinden sonra bahçemiz de çalışmaya başlıyoruz. Günün nasıl geçtiğini çalışmaktan bilmiyoruz. Günlerimiz çok güzel geçiyor. Domates, biber, patlıcan bahçede ne varsa onları topluyoruz. Kadınlarımızın kıymetini bilmek gerekiyor. Kadınlar çiçektir. Onları üzmemek el üstünde tutmak gerekiyor. Allah onların yolunu açık etsin. Gelecek nesilleri onlar yetiştiriyor. Hepsinin gününü kutluyorum" şeklinde konuştu.