Dünya Dışı Yaşamın Araştırılmasına Yardımcı Olabileceğiniz Proje: Breakthrough Listen

2015 yılında dünya dışı istihbarat araması için kurulan Breakthrough Initiatives programı, radyo teleskobunun ilk üç yıllık verilerinin analizini kapsayan iki belge sundu. Batı Virginia'daki Green Bank Teleskobu'nu kullanan ekip, yıldızların arasındaki teknolojik aktivite için radyo sinyalleri veya lazer parlamaları gibi kanıtlar aradı.

Takım, uzaylı yaşamına dair herhangi bir kanıt bulamasa da Breakthrough Listen projesine ilgi duymak için bir sebep oluştu. Toplanan bütün veriler bir açık veri arşivinde halka açık bir şekilde sunulacak. Dünya dışı yaşam ile ilgili araştırmalara yardımcı olmak istiyorsanız Breakthrough Listen projesi sizlere kapısını açıyor. Breakthrough Listen projesinde görev alan Dr. Danny Price, "Henüz bir kanıt bulamadık ancak bu dünya dışı bir yaşam olmadığı anlamına gelmez. Henüz doğru yere bakmamış veya yeterli sinyalleri alacak derecede derine inememiş olabiliriz" dedi.

Price ve takım arkadaşlarının incelediği veriler, şu anda projenin internet sayfasından .csv formatıyla indirilebiliyor. Bu, projenin bu kadar fazla veri yayınladığı ilk paylaşım. Toplamda 1 petabyte boyutunda veri, şu an açık veri arşivinde indirilebilir durumda.